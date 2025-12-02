Klara wordt 25. En wie jarig is, trakteert!

Klara is jarig en blaast vandaag 25 kaarsjes uit met een XL-feestuitzending, 12 uur lang, van 6 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds met de mooiste muziek, verrassingsgasten en een grote weggeefactie.

Chantal Pattyn, nethoofd Klara: 'Als ik terugkijk op een kwarteeuw Klara ben ik heel trots dat we met een topteam bakens hebben verzet. Van piekfijne radio, zeer gesmaakte podcasts en zotte events. Met dank ook aan de vele partners in het culturele veld en al die kunstenaars, schrijvers en muzikanten die bij ons kind aan huis zijn. Het is fijn toeven in het universum van Klara. En voor de toekomst: blijf verwonderd!'

Feest voor alle luisteraars

In een marathonuitzending van maar liefst 12 uur trakteert Klara haar luisteraars op een spetterend muzikaal feest op de radio. En bovendien trakteert Klara met een grote weggeefactie. De grootste in 25 jaar Klara.

Elke twee uur verschijnt er een muzikant in Klara’s mysterieuze box. Luisteraars worden uitgedaagd om te raden welke artiest zich in de box bevindt en het iconische 'Happy Birthday' zingt/speelt. Wie het juiste antwoord geeft, maakt kans op een onvergetelijke citytrip!

De hele dag door kunnen luisteraars zoveel mogelijk muzikanten herkennen. Wie de meeste juiste antwoorden raadt, maakt kans op de hoofdprijs: een exclusieve Klara-reis voor twee personen naar de Biënnale van Venetië.

Joëlle Dubois x Klara

Ter gelegenheid van een kwarteeuw Klara werkte de hedendaagse kunstenaar Joëlle Dubois mee aan de feestelijkheden. Speciaal voor Klara ontwierp Dubois twee unieke tekeningen die exclusief werden gezeefdrukt.

Afgelopen vrijdag trakteerde Klara haar publiek met deze ontwerpen. Iedereen kon langskomen bij LUCA School of Arts in Gent om een eigen T-shirt of totebag te laten bedrukken met deze bijzondere prints. Het ging om een limited edition van 100 stuks, en de actie was een groot succes: alle exemplaren vonden enthousiast hun weg naar het publiek.

Klara trakteert...met mooie herinneringen

25 jaar Klara staat bol van onvergetelijke momenten. Denk aan iconische events zoals Iedereen Klassiek, het bruisende Klarafestival dat elk jaar zeer snel volloopt, of de vele mooie edities van Klara in de Singel en Klara4kids. Volgend jaar is Klara al toe aan de 13de editie van Iedereen Klassiek en wordt er alvast uitgekeken naar het aankomende Klarafestival. Intussen groeide De Twintigers uit tot een vaste waarde en vieren we binnenkort samen met dat jonge muzikale talent al een zesde editie. Ook de Klara-podcasts kennen een groot succes: verhalen zoals Napoleon en De Bourgondiërs veroverden duizenden luisteraars. En wie herinnert zich niet de heerlijke radioacties? Van 8 uur Americana met wijlen Joost Zwagerman tot Dat heet dan Gelukkig zijn met Pat Donnez en Dirk De Wachter. Stuk voor stuk momenten die tonen waarom Klara al 25 jaar een baken van cultuur en inspiratie is.

25 jaar Klara

Op 2 december 2000 ontstond bij VRT haar nieuwe telg Klara. Klara was de nieuwe naam voor het klassieke radionet Radio 3, met een andere, meer avontuurlijke invulling.

​Als actieve partner van de cultuur- en muzieksector zet Klara in op de beleving en het genieten van cultuur en klassieke muziek, maar ook van jazz, hedendaagse muziek, film- en global. Klara steunt en organiseert spraakmakende acties en events rond klassieke muziek. Het biedt ook inzicht en verdieping op het gebied van kunst, geschiedenis, muziek en maatschappelijke thema’s. Dankzij die aanpak is Klara een inspiratiebron in het immense cultuurlandschap van kunst, literatuur, film, architectuur en zo veel meer. ​

Klara investeerde de afgelopen jaren in een uitgebreid digitaal aanbod. Zo werd Klara Continuo uitgerold, een ononderbroken stroom van klassieke muziek. Klara beschikt bovendien over een rijk podcastaanbod, waaronder bijvoorbeeld Stoute Schoenen, De vorstinnen van Vlaanderen en Classical Queers. In de podcast Eerste Hulp Bij Klassiek kiezen Clara De Decker en Sander De Keere ondertussen al 70 afleveringen lang om beurt een klassiek muziekstuk dat je minstens één keer gehoord moet hebben.

Clara De Decker: 'Thuis stond vroeger altijd Klara op en ik ben vernoemd naar Clara Schumann dus het stond in de sterren geschreven dat ik hier moest komen werken en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad… zelfs als mijn wekker om 4 uur gaat.'

Olav Grondelaers: 'Bij de opstart van Klara 25 jaar geleden was ik een enthousiast ventje, best wel gepassioneerd door alles wat muziek en kunst te bieden had. Ik had nooit durven dromen dat die passie alleen maar zou toenemen maar kijk: dankzij al die gedreven muzikanten, warme collega's en dito luisteraars die ik hier dagelijks rond me voel, doe ik er met alle plezier nog 25 jaar bij!'

Lies Steppe: '25 jaar, ongelofelijk! Wat wij allemaal hebben uitgestoken… het is onmogelijk om een hoogtepunt te kiezen. Maar we zijn niets zonder de muzikanten, het is dankzij hen dat we dit kunnen doen. Zij houden ons steeds bij de zaak in een wereld die snel verandert. Het is een eer om hen te kunnen volgen op hun parcours en steeds nieuwe namen te ontdekken.'

Cara Van der Auwera: 'Klara is als een werkwoord. Hoe meer je het vervoegt, hoe intenser het wordt. Ik Klara. Jij Klara. Wij Klara. Al 25 jaar.'