Klara raakt en verrast ook dit najaar met nieuwe en vertrouwde programma's

Klara blijft jouw vertrouwde stek voor een gevarieerd muzikaal aanbod aan klassiek, jazz en global. Doorspekt met goeie gesprekken, verhalen en nieuws over kunst en cultuur.

Tentoonstellingen, theater of literatuur, je beleeft het allemaal op Klara. Naast de vertrouwde programma’s krijg je dit najaar heel wat nieuws voorgeschoteld.

'So what?!'

Met Lies Steppe | elke vrijdag, van 18.00 tot 20.00 uur | op Klara en VRT MAX

Op vrijdagavond katapulteren Lies Steppe en jazzkenner Guy Peters je tijdens So what?! het weekend in met een selectie wonderlijke jazz en aanverwanten. Al zeker op het programma: een terugblik op een mooie zomer met de guitige ogen van Mavis Staples, een interview met Marc Ribot over zijn trio Ceramic Dog en een nieuwe postume release van de fenomenale trompettiste Jaimie Breezy Branch. Geniet ook van een recent teruggevonden opname van John Coltrane en Eric Dolphy, en de triomfantelijke terugkeer van Joni Mitchell op Newport.

'De Keuze van Klara'

Met Carlo Siau | elke zaterdag, van 14.00 tot 18.00 uur | op Klara en VRT MAX

Al jaren beveelt Klara de beste muziekopnames aan onder de noemer 'De keuze van Klara', van klassiek over jazz tot global. Dat kwaliteitslabel komt aan bod in onder andere 'Espresso', 'Music Matters' en 'Maestro', maar krijgt nu ook een eigen programma op zaterdagnamiddag. Carlo Siau loodst je door de nieuwe oogst cd’s, brengt weetjes over concerten en staat stil bij grote gebeurtenissen in de internationale muziekwereld. Laat je warm maken voor nieuw werk van jonge artiesten of gevestigde waarden, met vertrouwde of juist heel onbekende muziek. Altijd valt er iets te ontdekken.

'De Jaren'

Met Heleen Debruyne | elke zondag, van 10.00 tot 11.00 uur | op Klara en VRT MAX

Heleen Debruyne is op zondagochtend de nieuwe vragensteller van dienst. Een uur lang onderzoekt ze in 'De Jaren' hoe het wereldbeeld van haar gasten zich gevormd heeft. Waar komen hun vooroordelen, fascinaties en morele opvattingen vandaan? Zijn die tot stand gekomen door een ervaring uit hun jeugd of iets dat ze gezien, gehoord of gelezen hebben? En hoe zijn ze doorheen hun leven veranderd? Heleen praat met een breed scala aan gasten met verschillende overtuigingen. Onder andere historicus Bruno De Wever, schrijver Tom Lanoye en politica Valerie Van Peel komen langs.

'Undercover'

Van maandag tot donderdag, van 22.00 tot 23.00 uur | op Klara en VRT MAX

'Undercover' baadt in een sensuele, gedempte sfeer. Je kunt erbij indutten, een bad nemen, een boek lezen, de liefde bedrijven. De muziek vindt easy en lazy haar weg langs onbekende filmmuziek, neostijlen en rustige jazz. Een glimlach om de lippen verzekerd. Dompel je onder in een playlist die met liefde voor jou is samengesteld door Greet Van ‘t veld.

'Music Matters'

Met Olav Grondelaers en Cara Van der Auwera | van maandag tot vrijdag, van 12.00 tot 14.00 uur | op Klara en VRT MAX

'Music Matters', Klara's gids doorheen het muzieknieuws, is er nu ook op vrijdag. Olav Grondelaers krijgt versterking van Cara Van der Auwera. Tijdens de lunch maakt een van beiden jou wegwijs in de actualiteit van de klassieke muziek, jazz en global. Met vooral aandacht voor straf, jong talent van eigen bodem, verrassende muzikale keuzes en gesprekken met gepassioneerde musici die vertellen over hun plannen en liefde voor muziek.

Verzoekprogramma Wereld Alzheimer Dag

Op donderdag 21 september, van 9.00 tot 17.00 uur | op Klara en VRT MAX

Belangrijke gebeurtenissen in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muzikale herinneringen. Vreugde of verdriet, je wil die momenten en gevoelens niet kwijtraken. Muziek prikkelt mensen met dementie en kan herinneringen weer naar bovenhalen. Muziektherapie is voor hen ook erg bevorderlijk. Donderdag 21 september wordt een bijzondere dag met getuigenissen over dementie en Alzheimer, wetenschappelijke inzichten en vooral heel veel mooie muziek, door jou gekozen.

'The Original Soundtrack'

Met Clara De Decker en Robin Broos | op zaterdag 21 oktober, van 10.00 tot 18.00 uur, live vanuit Gent | op Klara en VRT MAX

Ook dit jaar trekken Clara De Decker en Robin Broos weer naar Gent, naar aanleiding van Film Fest Gent en de World Soundtrack Awards. Boeiende gasten vertellen over hun favoriete films en vooral: de soundtracks die daarbij horen.

'Iedereen Klassiek'

Zaterdag 28 oktober | live te beleven in Brugge en ook te horen op Klara en VRT MAX

Hét feest van de klassieke muziek, gratis en voor iedereen: daarvoor moet je op zaterdag 28 oktober in Brugge zijn. Al voor de tiende keer neemt Iedereen klassiek alles en iedereen mee in een vrolijk bad klassiek. Klara stelt, samen met Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en andere Brugse partners, een uitbundig programma voor, met vertakkingen in de hele binnenstad. Nodig voor dit gratis evenement familie en vrienden uit en laat hen kennismaken met de kracht en schoonheid van klassiek.

'Klara top 100'

Zaterdag 25 en zondag 26 november | op Klara en VRT MAX

Staat ‘Spiegel im Spiegel’ van Arvo Pärt ook dit jaar tot op nummer 1 in de 'Klara top 100'? Blijft Johann Sebastian Bach de populairste componist? Doet neoklassiek het weer goed? En halen meer vrouwelijke componisten de lijst? Dat bepaal jij door te stemmen op jouw favoriete meesterwerken.

Nieuwe Klara-podcasts

Klara pakt dit najaar uit met drie beklijvende podcasts, te beluisteren op VRT MAX.

Er komt een derde en laatste seizoen van 'De Franse Revolutie', natuurlijk met Johan Op de Beeck. De meesterverteller is nooit uitgepraat en heeft nog heel wat boeiende verhalen in zijn mouw zitten. Voor deze afsluitende reeks kijkt hij naar welke invloed de Franse Revolutie had op onze contreien.

Naar aanleiding van 'Iedereen Klassiek lanceert Klara in oktober 'Eerste Hulp bij Klassiek'. Of noem het ‘start to classic’ of ‘classic for dummies’. Ben je nog niet thuis in klassieke muziek, maar sta je te popelen om er alles over te ontdekken? Dan ben je in goede handen bij Clara De Decker en Sander De Keere.

En op het einde van het jaar kun je je laten meeslepen door 'De Vorstinnen van Vlaanderen'. Deze podcast wordt de prequel op het fel gesmaakte 'De Bourgondiërs': even goed en spannend, maar vanuit een heel ander perspectief. Je krijgt en andere kijk op de middeleeuwen, gevoed door nieuwe onderzoeksresultaten en inzichten van het gerenommeerde Henri Pirenne Institute for Mediaeval Studies van de Universiteit Gent. Met Lisa Demets en Els De Paermentier, twee bevlogen historica's van de UGent, als vertellers en Klarapresentator Julie Van Bogaert als nieuwsgierige gids.