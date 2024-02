Kim Van Oncen vertrekt bij 'Goeiemorgen Morgen!' op Radio2

Zojuist kondigde Kim Van Oncen aan dat ze afscheid neemt van 'Goeiemorgen Morgen!'. Iets meer dan een jaar was ze te horen naast Peter Van de Veire in de ochtend van Radio2, maar ze kiest nu om volop te gaan voor haar televisiewerk.

Kim Van Oncen: 'Een jaar lang heb ik het voorrecht gehad om het mooiste publiek van Vlaanderen wakker te maken en dit samen met een geweldig team. Maar... eerlijk is eerlijk: acteren is en blijft mijn grote passie. Ik voelde het kriebelen en nu nog extra hard want ik heb enkele mooie aanbiedingen gekregen. Meer kan ik voorlopig nog niet prijsgeven, maar jammer genoeg kan ik mijn televisiewerk niet combineren met 'Goeiemorgen Morgen!'. Ik neem met pijn in het hart afscheid van de liefste luisteraars en de fijnste collega's. Ik blijf Radio2 een warm hart toedragen en je zal me af en toe nog zien opduiken. Maar stiekem ben ik ook blij dat de wekker weer wat later kan afgaan. Ik kijk enorm uit naar het spannende televisiewerk dat eraan komt en waar ik me nu volop op kan toeleggen.'

Radio2 is Kim heel dankbaar voor het afgelopen jaar en wenst haar alle succes met de volgende stappen in haar carrière.

Peter Van de Veire: 'Kim Van Oncen is de eerste radio-dj die supermarkten, een gezin, een online-carrière én een ochtendshow combineert. Mét een dagelijkse glimlach. Met een warme en menselijke energie die helemaal Radio2 én VRT is. Ik neem afscheid van een radiovriendin en kijk vooral uit naar haar fonkelende verschijning op VRT-televisie. Kim: geniet nu even van de relatieve rust en blaas ons binnenkort compleet omver met je nieuwe plannen. Je was héél even van Ons. Maar je blijft voor altijd onze vriendin Kim Van Oncen. Merci.'

Rino Ver Eecke, netmanager Radio2: 'Fijn dat Kim haar passie en droom nastreeft. De luisteraars gaan haar missen en Kim blijft uiteraard welkom bij Radio2. Je kan haar binnenkort aan het werk horen tijdens 'Radio2 Wéldoeners' waar ze reportages maakt over vrijwilligerswerk. We wensen Kim heel veel succes toe met haar televisiewerk en alle andere drukke agenda's.'

Peter Van de Veire en het 'Goeiemorgen Morgen!'-team hoor je opnieuw na de krokusvakantie van maandag tot vrijdag van 6.00 tot 9.00 uur op Radio2, VRT1 en VRT MAX. Margaux van de regio trekt er dan ook weer op uit om verhalen te brengen vanuit alle uithoeken van ons land.