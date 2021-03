Kijker nomineert en stemt Zoey 'Big Brother' huis uit

Na een roerige week in het 'Big Brother' huis, waarin de kijker niet alleen bepaalde wie er naar huis moest, maar ook wie er in de eerste plaats op de nominatielijst kwamen te staan, heeft Zoey het 'Big Brother' huis moeten verlaten.

Hiermee komt zijn/haar 'Big Brother' avontuur tot een eind. Medegenomineerden Jill en Michel mogen van de kijker in het huis blijven.

Toen het 'Big Brother' experiment een week liep, kwam Zoey, samen met Jill en René, het 'Big Brother' huis in via het dozenspel. Na Michels aankomst in het huis, ontstond er wat romantische spanning tussen de twee, maar dat liep nergens op uit. Sterker nog, later leken ze juist recht tegenover elkaar te staan.

Zoey had in haar 'Big Brother' tijd moeite met het aansluiting vinden bij haar medebewoners, maar dankzij haar tijd in het 'rijke' gedeelte van het huis werd ze closer met de andere vrouwen in het huis. De kijker heeft Zoey genomineerd en helaas ook naar huis gestuurd, waar ze weer kan genieten van bij haar familie zijn, over wie ze het veel heeft gehad in het huis.