Kijkcijfers: 'The Masked Singer' zorgt voor beste dag bij VTM sinds 5 jaar

'The Masked Singer' blijft Vlaanderen in de ban houden. De tweede aflevering zorgde er afgelopen vrijdag zelfs voor dat VTM zijn beste dag in 5 jaar tijd beleefde. Maar liefst 1,5 miljoen kijkers zagen hoe Libelle werd ontmaskerd en hoe niemand minder dan Dina Tersago van achter het masker verscheen.

De tweede show, met de ontmaskering van de Libelle, haalde zo een torenhoog marktaandeel van 65% in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 71% in de jongere doelgroep VVA 18-44 (alle cijfers live+2). Voor de herhaling op zondag kwamen daar nog eens 140.000 kijkers bij.



Met een gemiddeld marktaandeel van 47,3% (17u-24u) scoorde VTM zijn beste dag in 5 jaar tijd. Het was geleden van de finale van 'K3 Zoekt K3' op 6 november 2015 dat VTM nog zo’n hoog marktaandeel haalde. Op de dag van de slotaflevering haalde VTM toen 52,3%.



Ook online wist 'The Masked Singer' sterk te scoren. Op VTM GO haalden de tweede aflevering van 'The Masked Singer' en 'Behind The Mask', het exclusieve programma dat elke week het verhaal achter de ontmaskering volgt, ondertussen ook al 144.000 views. In de Guessing Game op vtm.be werden maar liefst 130.000 gokjes uitgebracht.



Maarten Janssen, channel manager VTM: 'Het parcours dat we met 'The Masked Singer' aan het afleggen zijn is ronduit fantastisch. Dat we in de jongere doelgroep VVA 18-44 meer dan 70% marktaandeel halen, toont aan dat er massaal in gezinsverband wordt gekeken. 'The Masked Singer' is dus bij uitstek hét programma dat mensen over alle generaties heen weet te boeien. Spraakmakender dan de regeringsvorming!”



Afgelopen weekend introduceerde 'The Masked Singer' een nieuw kostuum: de kleurrijke Suikerspin. Hoe haar echte stem klinkt, komen de kijkers op vrijdag 2 oktober te weten in de derde show van 'The Masked Singer'. Wie wordt deze keer ontmaskerd? Wie de afleveringen wil herbekijken, kan dat doen via VTM GO.



