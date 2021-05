Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië!

Bij TVvisie krijg je al jarenlang de kijkcijfers van de voorbije dag voorgeschoteld. Maar hoe zit dat op weekbasis? Want dagcijfers zeggen niet alles. Wat is het échte totaalcijfer van de best scorende programma's? Dat kom je elke zaterdag hier te weten!

Benieuwd naar de kijkcijfers van jouw favoriete programma? Vanaf nu schotelen we je weer elke week de top 20 van de best bekeken programma's in Wallonië voor.

Klik hier voor de lijst! Hoe moet je deze kijkcijfers interpreteren? Aantal kijkers alle schermen = aantal kijkers van het volledige tv-programma op TV of Online, gewogen met hun kijkduur. TV : Live+7+Guests = aantal kijkers van 4 jaar en ouder en eventuele gasten in Wallonië en Franstalige Brussel tot 7 dagen na uitzending van het programma. Online : het aantal kijkers is hier gebaseerd op het aantal gemeten toestellen, mee-kijkers worden dus niet meegerekend. Het gedeelte Online bevat op dit moment TV-programma’s en (sinds 1/1/2021) fragmenten van TV-programma’s die bekeken kunnen worden tot 7 dagen nà de TV-uitzending. 1ste scherm (TV) - Aantal kijkers = het gemiddelde aantal kijkers van het volledige programma op TV (= rating) Klik hier voor de kijkcijfers van Vlaanderen.