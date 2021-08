Kijkcijfers: 6, 7 en 8 augustus 2021

De Olympische Spelen zijn gedaan. En ook tijdens het laatste weekend werd er duchtig meegeleefd met de Belgische sporters. Zowel de live verslaggeving als de omkaderingsprogramma's zijn goed bekeken. Alle kijkcijfers van afgelopen weekend vind je hier.

Vrijdag 6 augustus 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 773.494 2. STUDIO TOKIO EEN 741.630 3. FC DE KAMPIOENEN EEN 702.828 4. SWITCH EEN 681.983 5. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 591.322 6. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 572.404 7. NIEUWS 19U VTM VTM 438.616 8. HET JOURNAAL LAAT EEN 351.049 9. O.S. 2021 ATLETIEK EEN 312.714 10. 22 KIDS AND COUNTING EEN 222.839 11. NIEUWS 13U VTM VTM 207.769 12. O.S. 2021 WIELRENNEN. BAAN EEN 206.747 13. O.S. 2021 HOCKEY D. EEN 182.788 14. O.S. 2021 WIELRENNEN. BAAN D. - D'HOORE - KOPECKY EEN 180.417 15. DE KOTMADAM VTM 179.573 16. O.S. 2021 BASKETBAL D. EEN 176.093 17. K3 ZOEKT K3 VTM 161.997 18. DE BUURTPOLITIE VTM 150.928 19. TER ZAKE Canvas 130.557 20. STURM DER LIEBE VTM2 127.108

Zaterdag 7 augustus 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 708.433 2. FC DE KAMPIOENEN EEN 672.430 3. STUDIO TOKIO EEN 622.639 4. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 498.043 5. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 463.665 6. O.S. 2021 ATLETIEK - BORLEE D. - BORLEE K. - COUCK EEN 462.156 7. REIZEN WAES JAPAN EEN 419.559 8. NIEUWS 19U VTM VTM 394.175 9. O.S. 2021 PAARDENSPORT. JUMPING - DEVOS - GUERY - EEN 325.519 10. DE WILDERNIS HERSTELD EEN 293.158 11. O.S. 2021 VOLLEYBAL H. EEN 288.183 12. DE 25 VTM 286.182 13. O.S. 2021 BASKETBAL H. EEN 246.837 14. NIEUWS 13U VTM VTM 223.022 15. O.S. 2021 WIELRENNEN. BAAN H. - DE KETELE - GHYS EEN 222.753 16. VRANCKX Canvas 192.662 17. CARDINAL Canvas 168.496 18. RIJKER DAN JE DENKT? VTM 161.638 19. O.S. 2021 PAARDENSPORT. JUMPING - DEVOS - GUERY - Canvas 159.174 20. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 156.993

Zondag 8 augustus 2021



1. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 858.978 2. STUDIO TOKIO EEN 786.319 3. FLIKKEN MAASTRICHT EEN 650.704 4. HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 630.356 5. TIEN OM TE ZIEN - DE ZOMER VAN 1998 VTM 595.907 6. NIEUWS 19U VTM VTM 549.334 7. VAN HIER TOT IN TOKIO EEN 544.457 8. ANIMAL AMBULANCE EEN 525.572 9. OS. SLUITINGSCEREMONIE EEN 438.112 10. GASTON EN LEO IN HONG KONG VTM 304.905 11. AMAZING HOTELS, LIFE BEYOND THE LOBBY EEN 283.300 12. NIEUWS 13U VTM VTM 265.262 13. GREEK ISLAND ODYSSEY EEN 261.373 14. O.S. 2021 ATLETIEK EEN 234.062 15. DIEREN IN NESTEN EEN 205.724 16. HET JOURNAAL LAAT EEN 194.990 17. MAIGRET EEN 189.869 18. SPORTS LATE NIGHT PLAY4 167.963 19. O.S. 2021 ATLETIEK - ABDI - KERSTEN - NAERT EEN 162.616 20. O.S. 2021 HANDBAL D. EEN 147.776

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

