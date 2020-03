Kijkcijfers: 27, 28 en 29 maaert 2020

Negen miljoenentoppers in het weekend! Hoe lang is dat geleden? De coronamaatregelen worden blijkbaar goed opgevolgd. Iedereen blijft massaal 'in zijn kot' en kijkt tv. Een overzicht van het weekend vind je hier.

Vrijdag 27 maart 2020

1. Het Journaal 19.00 uur En 1.748.530 2. Iedereen Beroemd En 1.426.900 3. Thuis En 1.274.425 4. The Voice Kids VTM 932.938 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 904.876 6. Blokken En 880.244 7. Familie VTM 839.983 8. VTM NIEUWS Extra VTM 699.185 9. Het Journaal 13.00 uur En 670.208 10. Endeavour En 618.412 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 468.298 12. De Buurtpolitie VTM 421.758 13. De Afspraak Canvas 335.642 14. Flikken Maastricht En 309.040 15. VTM NIEUWS Update VTM 294.820 16. Loc, Zot van Koken VTM 280.338 17. Temptation Island VIJF 274.372 18. Het Journaal Laat En 262.634 19. Terzake Canvas 260.378 20. Aspe VTM 258.116

Zaterdag 28 maart 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.455.179 2. F.C. De Kampioenen En 992.916 3. 1 Jaar Gratis En 983.970 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 943.076 5. Iedereen Beroemd En 849.414 6. De 25 VTM 815.329 7. Het Journaal 13.00 uur En 648.355 8. Het Journaal Laat En 632.189 9. Mysterious Planet - Mountains Of Fire And Ice En 586.326 10. VTM NIEUWS Extra VTM 572.058 11. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 480.115 12. The Jungle Book VTM 473.794 13. Daens En 460.250 14. White House Farm Canvas 409.643 15. Vranckx Canvas 347.731 16. Flikken Maastricht En 339.063 17. Expeditie Pairi Daiza VTM 330.249 18. De week van Bruzz En 258.944 19. Con Air VTM 226.866 20. Schipper Naast Mathilde En 205.399

Zondag 29 maart 2020



1. Het Journaal 19.00 uur En 1.447.612 2. Twee tot de Zesde Macht En 1.231.355 3. De Mol VIER 1.227.377 4. Blind Getrouwd VTM 1.102.874 5. GR5 En 1.029.266 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 917.502 7. Het Journaal 13.00 uur En 910.209 8. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 611.312 9. De Zevende Dag En 579.813 10. Dagelijkse Kost En 521.048 11. Schipper Naast Mathilde En 436.759 12. Amigo s VTM 400.038 13. Sporza Retro En 396.091 14. Joanna Lumley s Hidden Caribbean En 393.414 15. VTM NIEUWS Extra VTM 354.542 16. Poirot En 316.623 17. Influencers VIER 277.460 18. Cafe De Mol VIER 245.208 19. Het Parket VIER 210.770 20. The Voice Kids VTM 202.076

Specificaties:

Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.

Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)