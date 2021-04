Kerst kan er niet vlug genoeg zijn: opnames 'De Familie Claus 2' gestart

Netflix kondigt vandaag aan dat de productie is gestart voor 'De Familie Claus 2'. De film wordt geregisseerd door Ruben Vandenborre en fan-favorieten zoals Jan Decleir, Mo Bakker, Josje Huisman, Eva Van der Gucht, Stefaan Degand, Bracha van Doesburgh, Renée Soutendijk, Pommelien Thijs en Sien Eggers maken opnieuw deel uit van de cast.

Over 'De Familie Claus 2'

Jules Claus heeft kerst weer helemaal omarmd en zijn rol als toekomstige Kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan opa Noël en Jules met z’n tweetjes aan de slag. De drukste periode van het jaar staat namelijk weer voor de deur! In het begin loopt alles op rolletjes, totdat Jules een brief in handen krijgt met daarin een bijzondere vraag...

'De Familie Claus 2' is een warme familiefilm voor jong en oud, waarin cadeautjes belangrijk zijn, maar niet in de vorm die we gewend zijn.

'Het is fantastisch dat we opnieuw met zo’n getalenteerde cast en crew mogen samenwerken voor 'De Familie Claus 2'. We kijken vol enthousiasme uit naar de opnames en kunnen niet wachten tot deze warme kerstfilm dit najaar op Netflix verschijnt', zegt Anthony Van Biervliet van productiehuis Dingie.

Janey van Ierland, Manager Acquisitions & Co-Productions Benelux: 'We kunnen niet blijer zijn om aan te kondigen dat 'De Familie Claus' terugkomt naar Netflix voor een vervolg. We zijn verheugd om weer samen te werken met onze partners bij Dutch FilmWorks en kunnen niet wachten tot onze leden kunnen genieten van deze hartverwarmende familiefilm.'

'De Familie Claus 2' is een co-productie van Dingie en Dutch FilmWorks.