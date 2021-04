Kelly Pfaff opent de ogen van kandidaat-kopers in 'Waar voor je Geld?'

Waar haal je in de immomarkt het meeste uit je geld? En vind je verderop misschien meer waar voor je geld? Dat zoekt Kelly Pfaff uit in het nieuwe 'Waar voor je Geld?' bij VTM 2.

Kelly stuurt elke aflevering een koppel, dat op zoek is naar hun droomwoning, op speeddate met drie huizen of appartementen. Daarvoor krijgt ze de hulp van makelaar Arjen, naar eigen zeggen '1m97 immoplezier'. Arjen zoekt voor de kandidaat-kopers dé woonsten die waar voor hun geld bieden. In één van de huizen mogen ze meteen enkele dagen verblijven. Een unieke kans die geen enkele kandidaat-koper ooit krijgt.

Kelly Pfaff: 'De meeste Vlamingen twijfelen sinds de coronacrisis over hun manier van wonen en willen hun leven omgooien. In ‘Waar voor je Geld?’ ontdek ik hóe anders ze het nu willen. Alleen in dit programma krijgen koppels de uitzonderlijke kans om hun droomhuis of -appartement uit te testen, de regio te verkennen, de buren te ontmoeten en het woon-werkverkeer uit te proberen alvorens het effectief te kopen. Het is plezant dat ik het hele land mag doorkruisen om iemands droomwoning te vinden. Ik ben zelf ook altijd gefascineerd geweest door zoektochten op de immo- en huizenmarkt.'

Elke aflevering leert Kelly een koppel met een woondroom kennen en ontdekt ze wat hun wensen zijn, waar makelaar Arjen mee aan de slag gaat. Ze brengt hen naar drie panden die te koop staan voor dezelfde prijs als hun huidige woning. Geblinddoekt weliswaar, zodat de kandidaat-kopers deze beoordelen op welk waar voor hun geld ze krijgen en niet op de locatie. In hun favoriete woonst mogen de koppels enkele dagen proefwonen. Ze nemen hun intrek en leren de woning, de buren en de omgeving kennen. Na deze unieke kans om te ontdekken of het iets voor hen is, valt de beslissing: zal er een bod uitgebracht worden? Bij wie blijkt de droom toch niet te stroken met de realiteit? En krijg je ergens anders effectief meer waar voor je geld?

Makelaar Arjen Spittael: 'Sinds corona is er veel veranderd in de huizenmarkt. Iedereen is anders beginnen kijken naar zijn huis of appartement, en het lijkt of iedereen op zoek is naar meer ruimte. Al zijn de meeste Vlamingen ook wel verknocht aan hun eigen regio en missen ze zo kansen op leuke huizen verderop. Want enkele kilometers verder vind je misschien meer waar voor je geld. Door de woonst te mogen testen, beginnen de koppels ook open te staan voor een woning of regio waar ze nog niet aan hadden gedacht en openen we hun ogen. Dat is uniek.'

'Waar voor je Geld?', vanaf 10 mei elke maandag om 21.35 uur bij VTM 2.