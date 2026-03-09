Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix ruilen schermtijd in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'

We zijn bijna altijd online. Continue geconnecteerd, maar tegelijkertijd ook helemaal niet. MNM-dj's Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix willen dat deze week aanpakken en ruilen - samen met de luisteraar - schermtijd en socials in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'.

Vanaf vandaag zendt 'Club Kawtar' tussen 16.00 uur en 18.00 uur uit vanuit het clubhuis in Gent: Clubhuis Kawtar. Dat is een plek waar luisteraars gewoon binnenstappen, elkaar echt ontmoeten en hun scherm even laten voor wat het. Elke namiddag van maandag tot donderdag ontvangen Kawtar en Wannes luisteraars én een bekende gast om samen workshops en activiteiten te beleven. Zonder scherm, mét aandacht. Vandaag komt Elodie Gabias langs voor een creatieve Sip & Paint-workshop, dinsdag kunnen de luisteraars een les pilates volgen met Bavo Mortier, woensdag worden er gezelschapsspelletjes gespeeld met Sarah Mouhamou en donderdag zingt iedereen mee tijdens een karaokeavond met Chelsea Van Nerum.

Kawtar en Wannes: 'Met 'Clubhuis Kawtar' willen we de luisteraars opnieuw laten voelen hoeveel deugd het doet om écht met elkaar in contact te komen. We merken zelf hoe snel je wordt opgeslorpt door je smartphone. Met onze eigen schermtijd van ongeveer 50 uur per week blijft er nog weinig ruimte over om gewoon samen te zijn. Daarom is deze week voor ons zo belangrijk: een plek creëren waar je even kan vertragen, zonder schermen en waar echte gesprekken en spontane momenten terug centraal staan. Welkom in 'Clubhuis Kawtar'!'

'Clubhuis Kawtar' is van maandag tot en met donderdag te volgen van 16.00 uur tot 18.00 uur in het clubhuis in Gent en via het MNM-kanaal op VRT MAX. De activiteiten vinden plaats tussen 19.00 uur en 20.00 uur en zijn op inschrijving.