Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix ruilen schermtijd in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'

maandag 9 maart 2026

We zijn bijna altijd online. Continue geconnecteerd, maar tegelijkertijd ook helemaal niet. MNM-dj's Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix willen dat deze week aanpakken en ruilen - samen met de luisteraar - schermtijd en socials in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'.

Vanaf vandaag zendt 'Club Kawtar' tussen 16.00 uur en 18.00 uur uit vanuit het clubhuis in Gent: Clubhuis Kawtar. Dat is een plek waar luisteraars gewoon binnenstappen, elkaar echt ontmoeten en hun scherm even laten voor wat het. Elke namiddag van maandag tot donderdag ontvangen Kawtar en Wannes luisteraars én een bekende gast om samen workshops en activiteiten te beleven. Zonder scherm, mét aandacht. Vandaag komt Elodie Gabias langs voor een creatieve Sip & Paint-workshop, dinsdag kunnen de luisteraars een les pilates volgen met Bavo Mortier, woensdag worden er gezelschapsspelletjes gespeeld met Sarah Mouhamou en donderdag zingt iedereen mee tijdens een karaokeavond met Chelsea Van Nerum.


Kawtar en Wannes: 'Met 'Clubhuis Kawtar' willen we de luisteraars opnieuw laten voelen hoeveel deugd het doet om écht met elkaar in contact te komen. We merken zelf hoe snel je wordt opgeslorpt door je smartphone. Met onze eigen schermtijd van ongeveer 50 uur per week blijft er nog weinig ruimte over om gewoon samen te zijn. Daarom is deze week voor ons zo belangrijk: een plek creëren waar je even kan vertragen, zonder schermen en waar echte gesprekken en spontane momenten terug centraal staan. Welkom in 'Clubhuis Kawtar'!'

'Clubhuis Kawtar' is van maandag tot en met donderdag te volgen van 16.00 uur tot 18.00 uur in het clubhuis in Gent en via het MNM-kanaal op VRT MAX. De activiteiten vinden plaats tussen 19.00 uur en 20.00 uur en zijn op inschrijving.


Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht MNM
https://mnm.be
Meer artikels over MNM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Huis Gemaakt' - Dina Tersago (VTM)

De ruwbouw gaat in alle vier de panden volop vooruit. Vandaag ontdekken de koppels uit Kessel en Aalst welke maquettes de voorkeur krijgen van de jury. De deadline komt ondertussen steeds dichterbij en Johny laat dat nog eens duidelijk voelen.

'Huis Gemaakt', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:50
    Alles in orde!
    21:50
    De dag van vandaag
  • 21:25
    En nu is ze dood
    22:15
    De ideale wereld
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:40
    Huis Gemaakt
    21:55
    Moordzaken: Liefde is geen Alibi
  • 21:25
    Alert: Missing Persons Unit
    22:15
    Allegiance
  • 20:35
    Prometheus
    22:40
    Van Helsing
  • 20:35
    Air Force One
    22:45
    Fare Dodgers: At War With The Law
  • 20:50
    Snowpiercer
    22:30
    ER
  • 21:30
    De Planckaerts
    22:50
    Baywatch
  • 21:15
    Komen Eten
    22:20
    All In
  • 20:35
    American Beauty
    22:55
    Friends
  • 21:30
    Seal Team
    22:20
    NCIS: Los Angeles
  • 20:35
    Bake Off Vlaanderen
    21:45
    Het Beste Bod
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 21:34
    Trends - Supernova
    21:48
    De CFO podcast
  • 21:28
    Hobbyklus
    22:55
    Sorry Music Classics
  • 21:30
    Chris Cooks Cymru
    22:10
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 21:00
    Death in Paradise
    22:10
    Vienna Blood
  • 21:30
    Prison Break
    22:25
    NCIS: Los Angeles
  • 20:35
    Project Dans
    21:45
    De slimste mens
  • 21:15
    Opsporing Verzocht
    22:00
    Nieuwsuur
  • 21:25
    Kiespijn: Gemeenteraadsverkiezingen
    22:20
    Meiden die rijden