Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix ruilen schermtijd in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'
We zijn bijna altijd online. Continue geconnecteerd, maar tegelijkertijd ook helemaal niet. MNM-dj's Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix willen dat deze week aanpakken en ruilen - samen met de luisteraar - schermtijd en socials in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'.
Vanaf vandaag zendt 'Club Kawtar' tussen 16.00 uur en 18.00 uur uit vanuit het clubhuis in Gent: Clubhuis Kawtar. Dat is een plek waar luisteraars gewoon binnenstappen, elkaar echt ontmoeten en hun scherm even laten voor wat het. Elke namiddag van maandag tot donderdag ontvangen Kawtar en Wannes luisteraars én een bekende gast om samen workshops en activiteiten te beleven. Zonder scherm, mét aandacht. Vandaag komt Elodie Gabias langs voor een creatieve Sip & Paint-workshop, dinsdag kunnen de luisteraars een les pilates volgen met Bavo Mortier, woensdag worden er gezelschapsspelletjes gespeeld met Sarah Mouhamou en donderdag zingt iedereen mee tijdens een karaokeavond met Chelsea Van Nerum.
Kawtar en Wannes: 'Met 'Clubhuis Kawtar' willen we de luisteraars opnieuw laten voelen hoeveel deugd het doet om écht met elkaar in contact te komen. We merken zelf hoe snel je wordt opgeslorpt door je smartphone. Met onze eigen schermtijd van ongeveer 50 uur per week blijft er nog weinig ruimte over om gewoon samen te zijn. Daarom is deze week voor ons zo belangrijk: een plek creëren waar je even kan vertragen, zonder schermen en waar echte gesprekken en spontane momenten terug centraal staan. Welkom in 'Clubhuis Kawtar'!'
'Clubhuis Kawtar' is van maandag tot en met donderdag te volgen van 16.00 uur tot 18.00 uur in het clubhuis in Gent en via het MNM-kanaal op VRT MAX. De activiteiten vinden plaats tussen 19.00 uur en 20.00 uur en zijn op inschrijving.
https://mnm.be
Meer artikels over MNM
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Omroep MAX herhaalt campagne nepagenten
- ‘Lalalady’ uit Junior Eurosong waagt 14 jaar later haar kans in 'The Voice'
- Metejoor blikt terug op plusouderschap in 'Komen Eten': 'Ik was pluspapa van twee fantastische dochters'
- Elise Schaap speelt hoofdrol in nieuwe BNNVARA-dramaserie 'De Machine'
- Kijkcijfers: 6, 7 en 8 maart 2026
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- Beleef wilde en energieke jungleavonturen met de gloednieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami’s' op Nickelodeon
- Paramount Network presenteert 'Transformers Week' en tv-première van 'Transformers One'
- Beleef wilde en energieke jungleavonturen met de gloednieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami's' op Nickelodeon
- Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox
- Kawtar Ehlalouch en Wannes Lacroix ruilen schermtijd in voor échte ontmoetingen in 'Clubhuis Kawtar'
- Els Wolterbeek wint Frater Willibrordus Prijs 2026
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live vanuit Hardenberg
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
Kijktip van de dag
De ruwbouw gaat in alle vier de panden volop vooruit. Vandaag ontdekken de koppels uit Kessel en Aalst welke maquettes de voorkeur krijgen van de jury. De deadline komt ondertussen steeds dichterbij en Johny laat dat nog eens duidelijk voelen.
'Huis Gemaakt', om 20.40 uur op VTM.