Kato (20) uit Beveren raadt Het Geluid van Qmusic en wint maar liefst 25.700 euro

vrijdag 21 november 2025
Foto: Qmusic - © DPG Media 2025

Het openen van een nietjesmachine, het indrukken van een tankklep of het sluiten van een deur met magnetisch slot: stuk voor stuk geluiden die níet klonken als Psok Tsi, oftewel hét Geluid van Qmusic.

Maar na zo’n 26 dagen speuren en 256 foute antwoorden was het eindelijk raak. Q-luisteraar Kato (20 jaar) uit Beveren gaf zonet tijdens de show van Q-dj Yoren Linsen het enige juiste antwoord: het verwijderen van de beveiliging van een kledingstuk. Daarmee wint ze maar liefst 25.700 euro.



Kato was compleet overdonderd toen ze hoorde dat ze gewonnen had. 'Oh my god. Allez! Ik ben echt heel blij! Het is eigenlijk dankzij mijn mama dat ik Het Geluid heb geraden.' Met het prijzengeld wil ze graag een auto kopen om samen met haar mama op reis te gaan.

Sinds maandag 27 oktober stond ‘Het Geluid’ centraal bij Qmusic. Elke werkdag, van 6u00 tot 19u00, kregen luisteraars ieder uur de kans om het mysterieuze geluid te raden. Na elk fout antwoord ging er 100 euro extra in de pot, die opliep tot 25.700 euro. Tijdens de Superronde, die elke werkdag om 9u30 bij Maarten & Dorothee en om 16u30 bij Vincent Live gespeeld werd, maakten luisteraars zelfs kans op 25.000 euro in één keer. Om mee te spelen, moesten luisteraars zich aanmelden via de Q-app. 256 luisteraars waagden live op de radio hun kans, tot uiteindelijk Kato met het juiste antwoord kwam en naar huis ging met de felbegeerde jackpot.



Persbericht Qmusic
https://qmusic.be/
