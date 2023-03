Karen Damen als eerste ontmaskerd bij radiozender Willy in 'The Masked Willy'

Wat als radiozender Willy een eigen editie van 'The Masked Singer' zou organiseren? Sinds afgelopen dinsdag 28 februari lanceerde ochtendstem Tomas De Soete zijn Willy-versie van het programma.

Hij knutselde zelf enkele kostuums in elkaar, belde wat bevriende BV’s op en doopte het idee om tot ‘The Masked Willy’. Het resultaat? Bizarre kostuums, ruige rocksongs en een even groot mysterie. De hele week lang gingen de Willy-luisteraars naarstig op zoek naar de ware identiteit van de eerste figuur, de groovy ‘Tandpastatube’, die het nummer ‘Midlife Crisis’ van Faith No More bracht. Druppelsgewijs kregen de luisteraars elke ochtend meer en meer van het nummer te horen. Met resultaat, want zonet werd niemand minder dan Karen Damen, zelf ooit speurder in 'The Masked Singer' bij VTM, als eerste Masked Willy ontmaskerd door de luisteraars.

'Ik heb gekozen om iets niet te vanzelfsprekend te doen. Zeker geen vrouwenstem en niet teveel gezongen, want mijn stem is nogal herkenbaar. En vermits ik een grote Faith No More fan ben, heb ik voor Midlife Crisis gekozen', aldus Karen Damen.

Bekijk hier de ontmaskering van Karen Damen als Tandpastatube bij radiozender Willy:

'Ik moet het bekennen, ik kijk net als gans Vlaanderen en aangemoedigd door mijn kinderen, naar 'The Masked Singer'. Een gouden concept dat smeekte om een Willy-versie. Een reeks telefoontjes en wat pakken knutselen… meer was er niet nodig voor 'The Masked Willy', vertelt Tomas. Ook de komende weken vuurt hij nog enkele figuren af op de luisteraars. Wie zit er in 'Spek en Eitje', wie zit er in 'het Toastje' en wie zit er in 'het Washandje voor Vanonder'. De luisteraars ontdekken het de komende weken op Willy, bij Tomas in de ochtend tussen 7.00 en 10.00 uur.