Justine uit Ronse wint als eerste beller een droomsafari in Zuid-Afrika bij Qmusic

Justine uit Ronse kreeg daarnet ex-K3tje Kathleen Aerts aan de lijn. Althans... Dat maakte Q-dj's Maarten & Dorothee haar wijs. Justine is de eerste beller die deze ochtend live in de ochtendshow van Maarten & Dorothee raakte.

Ze barstte uit in tranen van geluk toen ze zo een droomsafari in Zuid-Afrika won. Q-luisteraars kunnen nog tot 9.00 uur bellen naar het gratis nummer 0800 45678. Wie live in de ochtendshow van Qmusic raakt, wint een droomreis naar Zuid-Afrika.