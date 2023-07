Julie Van den Steen keert tijdelijk terug op MNM

VTM-presentatrice Julie Van den Steen keert terug naar haar oude stal MNM. Tijdelijk weliswaar. Ze zal er vanaf september 3 maanden lang op vrijdag de avondshow tussen 16.00 en 19.00 uur presenteren. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De terugkeer naar MNM is echt tijdelijk en betekent geen comeback naar de VRT. Dat benadrukt Van den Steen zelf heel uitdrukkelijk in Het Laatste Nieuws. 'Voor alle duidelijkheid: dat ik bij MNM presenteer, betekent niet dat ik definitief terugkeer bij de openbare omroep of dat ik er opnieuw met één voet binnen zou staan. Ik weet dat er zo gedacht wordt, maar ik zie MNM gewoon als een platform waar ik m'n ding kan doen. Ik voel me nog steeds heel goed bij VTM.'

Over de tv-carrière van Julie Van den Steen lopen, vooral in de vakpers, de meningen uiteen. Zo zou ze volgens critici programma's presenteren die van een bedenkelijke kwaliteit zijn en ook echte kijkcijferkanonnen waren het niet. Julie Van den Steen zelf zegt daarvan geschrokken te zijn, maar verdedigt zich. 'Ik ben ervan overtuigd dat alles in z'n plooi zal vallen. Ik krijg enthousiaste reacties van kijkers en de bazen bij VTM zijn tevreden. Da's het belangrijkste voor mij', aldus de presentatrice in 'Het Laatste Nieuws'.

Over haar tijdelijke opdracht bij MNM is de 30-jarige presentatrice alvast erg opgetogen. 'Toen de zender me de vraag stelde, dacht ik: 'Waarom niet?' Ik vind radio maken ontzettend leuk en ik had plaats in m'n agenda. Ik heb de fijne, lieve MNM-luisteraars gemist. Radio blijft voor mij ook het medium dat het meest tot de verbeelding spreekt.'

Bron: Het Laatste Nieuws