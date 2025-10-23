'Pano' onderzoekt: Tussen hoop en wanhoop
Kijkcijfers: maandag 20 oktober 2025
Deze vier duo’s strijden om culinaire glorie in 'Mijn Restaurant'

Julie Van den Steen keert terug naar MNM

donderdag 23 oktober 2025
Foto: MNM - © VRT 2025

Een bekend gezicht, maar vooral een vertrouwde en geliefde stem voor de MNM-luisteraar, want Julie Van den Steen gaat opnieuw radio maken bij MNM. Dat maakte ze zelf bekend bij MNM-collega Sander Gillis tijdens Sander tegen de tijd.

Vanaf vrijdag 7 november krijgt de MNM-luisteraar er een vaste afspraak bij: Julie presenteert dan wekelijks een gloednieuw programma tussen 18.00 uur en 20.00 uur, mét sidekick. Wie dat wordt, maakt MNM zeer binnenkort bekend.


Maar luisteraars horen haar heel binnenkort al, want tijdens de herfstvakantie neemt ze samen met Robin Keyaert de ochtendshow over van Sander, Maureen en Imane. Met vroeg opstaan heeft Julie alvast geen probleem. Ze presenteerde vijf jaar lang de ochtendshow op MNM als sidekick van Peter Van de Veire.

Julie Van den Steen: 'Super veel zin in dit MNM-avontuur! Het wordt een heerlijke vrijdagavondshow. De perfecte start van het weekend. Ik ben ook heel enthousiast over mijn co-host. Wie dat is, hoor je snel. Maar de show wordt verrassend, nieuw en 100% Julie. Ik ben zó blij dat ik dit mag doen!'

Julie (33 jaar) maakte naam als radiopresentatrice, maar ook als televisiepresentatrice, podcastmaker en actrice. Ze begon in 2014 bij MNM als sidekick van Peter Van de Veire bij 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'. In 2015 volgde haar televisiedebuut op VRT 1 in 'Bart & Siska'. Daarna presenteerde ze onder andere 'Typisch Mensen' en de MIA’s. Bij VTM was ze te zien in programma's als 'The Masked Singer', 'Welkom in de Familie' en de talentenjacht 'Sing Again'. Later dit najaar speelt ze nog de rol van Mina in 'Single Bells'. Hoewel ze haar radiopassie een seizoen bij Qmusic kon uitleven, kiest ze nu voluit voor MNM.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'Julie en MNM, dat klikt gewoon. Ze past helemaal bij de energie die we willen uitstralen, op én naast de radio. Ze heeft de flair, warmte en spontaniteit die MNM typeert. We zijn dus ongelooflijk blij dat ze weer deel uitmaakt van de ploeg, met dezelfde goesting en glimlach waarmee ze zoveel luisteraars al jarenlang weet te raken.'


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht MNM
https://www.vrt.be/vrtmax/kanalen/mnm/
Meer artikels over MNM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De jaren 00 voor tieners' met Steven Van Herreweghe

Steven vertelt de tieners het verhaal van de jaren 00: de eerste tien jaar van een nieuwe eeuw, en zo voelde het ook, als een nieuw begin, vol nieuwe mogelijkheden. En beginnen doet hij met het jaar 2000, het jaar van de milleniumbug, Pokémon, 'Big Brother' en Wim De Vilder.

'De jaren 00 voor tieners', om 20.55 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Herfstbeelden
    13:30
    Sporza: Veldrijden
  • 12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
    06:00
    Radio 2 Dansathon
  • 12:00
    Molang
    13:00
    100% Wolf: De legende van de maansteen
  • 11:50
    Familie
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:05
    Geen uitzending
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:50
    Geen uitzending
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:35
    Planes, Trains, and Christmas Trees
    14:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:50
    Huizenjagers
    14:00
    Friends
  • 11:30
    NCIS
    23:05
    Criminal Minds
  • 11:40
    Cops
    13:55
    Storage Wars
  • 12:00
    Het Blok Nederland
    13:50
    The Sky is the Limit
  • 11:15
    I Escaped a Murderer
    13:55
    Snapped
  • 10:00
    Herhalingslus
    12:30
    Business Branding Infini Nieuwpoort
  • 11:58
    Simple diy
    04:40
    Hallo Roger
  • 12:00
    Sarah's Sweet Table
  • 11:50
    The Chelsea Detective
    07:45
    Death in Paradise
  • 11:10
    American Pickers
    13:55
    Storage Wars
  • 12:00
    NOS Journaal
    14:00
    Bak mee met MAX
  • 12:00
    NOS Journaal
    13:55
    Meldpunt Actueel
  • 12:00
    Pip en Posy
    13:45
    Waku Waku