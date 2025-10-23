Julie Van den Steen keert terug naar MNM

Een bekend gezicht, maar vooral een vertrouwde en geliefde stem voor de MNM-luisteraar, want Julie Van den Steen gaat opnieuw radio maken bij MNM. Dat maakte ze zelf bekend bij MNM-collega Sander Gillis tijdens Sander tegen de tijd.

Vanaf vrijdag 7 november krijgt de MNM-luisteraar er een vaste afspraak bij: Julie presenteert dan wekelijks een gloednieuw programma tussen 18.00 uur en 20.00 uur, mét sidekick. Wie dat wordt, maakt MNM zeer binnenkort bekend.

Maar luisteraars horen haar heel binnenkort al, want tijdens de herfstvakantie neemt ze samen met Robin Keyaert de ochtendshow over van Sander, Maureen en Imane. Met vroeg opstaan heeft Julie alvast geen probleem. Ze presenteerde vijf jaar lang de ochtendshow op MNM als sidekick van Peter Van de Veire.

Julie Van den Steen: 'Super veel zin in dit MNM-avontuur! Het wordt een heerlijke vrijdagavondshow. De perfecte start van het weekend. Ik ben ook heel enthousiast over mijn co-host. Wie dat is, hoor je snel. Maar de show wordt verrassend, nieuw en 100% Julie. Ik ben zó blij dat ik dit mag doen!'

Julie (33 jaar) maakte naam als radiopresentatrice, maar ook als televisiepresentatrice, podcastmaker en actrice. Ze begon in 2014 bij MNM als sidekick van Peter Van de Veire bij 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'. In 2015 volgde haar televisiedebuut op VRT 1 in 'Bart & Siska'. Daarna presenteerde ze onder andere 'Typisch Mensen' en de MIA’s. Bij VTM was ze te zien in programma's als 'The Masked Singer', 'Welkom in de Familie' en de talentenjacht 'Sing Again'. Later dit najaar speelt ze nog de rol van Mina in 'Single Bells'. Hoewel ze haar radiopassie een seizoen bij Qmusic kon uitleven, kiest ze nu voluit voor MNM.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: 'Julie en MNM, dat klikt gewoon. Ze past helemaal bij de energie die we willen uitstralen, op én naast de radio. Ze heeft de flair, warmte en spontaniteit die MNM typeert. We zijn dus ongelooflijk blij dat ze weer deel uitmaakt van de ploeg, met dezelfde goesting en glimlach waarmee ze zoveel luisteraars al jarenlang weet te raken.'