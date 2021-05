Julie neemt vader Vermeire op sleeptouw in 'Hit The Road Jacques'

De grootste entertainer van Vlaanderen wordt binnenkort 70 en dat laat Play4 niet onopgemerkt voorbij gaan. Jacques Vermeire zag door zijn rijke carrière - als artiest, zanger, acteur, komiek en presentator – letterlijk heel Vlaanderen en heel Vlaanderen hem.

Hij kwam al op duizenden plaatsen, en een aantal van die monumentale plekken vormen nu de rode draad van de roadtrip die hij samen met dochter Julie zal maken. Jacques laat zich voor deze roadtrip - die tegelijk een trip down memory lane wordt - meevoeren door de nieuwsgierigheid van Julie: zij wil nog meer te weten komen over het leven en werk van haar vader. Want uiteraard speelde het grootste deel van Jacques' leven en carrière zich af vòòr Julie geboren was.

Julie aan het stuur, Jacques aan haar zijde. Samen doorkruisen ze in 'Hit The Road Jacques' het hele land en ontdekken plaatsen die de voorbije 70 jaar een rol hebben gespeeld in het leven van Jacques. Zo neemt Julie, vol energie en met honderdduizend vragen, niet alleen haar vader, maar ook de kijker mee op een bijzondere roadtrip.

Een spoor van Chateau Petrus, van Keerbergen tot Vichte

In de eerste aflevering van 'Hit The Road Jacques' is te zien hoe Jacques Vermeire een hechte vriendschapsband heeft met ondernemer Marc Coucke. En de beide heren houden nogal van een glaasje. Of hoe een gezellig diner uitmondde in een halve wijncantus...

'Hit the Road Jacques', vanaf donderdag 13 mei om 20.35 uur bij Play4.