Joris Hessels vraagt aan 8 BV's welke muziek mag gespeeld worden op hun begrafenis

Welke tijdloze platen mogen gedraaid worden tijdens jouw laatste groet? Joris Hessels vraagt het in de nieuwe Tijdloze-podcast 'Last Goodbye' aan 8 bekende Vlamingen. Onder meer Erik Van Looy, Gloria Monserez en Viktor Verhulst delen hun tijdloze platen en kijken terug op het leven via hun muzikaal afscheid.

Hoe zullen we ons hen herinneren? En wat vertellen de verrassende keuzes die zij maken voor hun eigen laatste groet? De eerste aflevering van 'Last Goodbye' geeft een unieke inkijk in het hart en de drijfveren van Erik Van Looy. Hij vertelt waarom hij afscheid wil nemen op de tonen van 'Jaws', Joost Klein en Wim Sonneveld.

'Dat éne nummer'

De muziek voor je afscheid? Je hebt het vast wel érgens op een lijstje geschreven. Want je weet nooit wanneer het noodlot plots toeslaat en je je dierbaren niet meer hebt kunnen vertellen dat je dat ene nummer dat ooit op de radio speelde tijdens jullie huwelijksreis écht moet gespeeld worden tijdens de laatste groet. Klinkt macaber? Niet als het van Joris Hessels afhangt!

Joris vroeg 8 bekende Vlamingen, bij leven en welzijn, naar hun begrafenis-playlist. Erik Van Looy, Jente Pironet (Portland), Elodie Ouedraogo, Kristel Verbeke, Gloria Monserez, Sven Mary, Fatma Taspinar en Viktor Verhulst delen hun meest intieme afspeellijst met Joris en ook met jou, in de nieuwe Tijdloze-podcast 'Last Goodbye'.

Erik Van Looy kiest voor 'Jaws'

Erik Van Looy bijt als eerste gast van Joris de spits af. Hij verklapt dat hij altijd jaloers is geweest op Jan Verheyen, grote fan is van Joost Klein en dat hij zelfs twijfelde om af te zakken naar Malmö. Voor zijn afscheidsviering kiest hij voor de muziek van 'Jaws', Alice Cooper, Wim Sonneveld, Joost Klein en The Village People.

Erik Van Looy (in 'Last Goodbye'): 'Heel mijn leven is eigenlijk, zeker met de films die ik gemaakt heb, een plottwist. Er gebeurt nog iets wanneer je het niet meer verwacht. Die kist gaat binnenkomen en met die muziek gaan ze denken: hij gaat eruit komen.'

'Uiteindelijk bedenk je je ik kan in vrede sterven, want ik ga 'Het Journaal' van VRT wel halen, maar dat mag geen ambitie zijn hé. Dat is walgelijk. Je bent altijd bezig met heel veel mensen te entertainen en een goed gevoel te geven terwijl ik veel liever de mensen rondom mij een nog beter gevoel had gegeven.'

'Ik vind een leven lang duren. Je snapt waarom iemand van 80-85 er genoeg van heeft. Ik snap dat, het duurt lang. Het gaat bij mij gepaard met: ik ben heel rusteloos. En stilaan groeit het besef dat dat niet meer gaat overgaan.'

