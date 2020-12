Joris Hessels volgt acht mensen tijdens cruciaal jaar in reeks twee van 'De Weekenden'

In 'De Weekenden' brengt Joris Hessels acht mensen samen die een jaar lang hun lief en leed hebben gefilmd met een kleine camera.

Ze getuigen op moedige en vaak kwetsbare manier over hun leven, dat in de loop van het jaar een cruciale wending neemt. Elke twee maanden komen ze samen om elkaar beter te leren kennen, naar elkaar te luisteren, elkaars verhaal te begrijpen. Joris Hessels is hun gastheer, luisterend oor, compagnon de route en vriend.

Astrid, Flora, Helga, Maike, Sun Mee, Anouar, Pascal en Tijs. Dat zijn de acht mensen die Joris heeft uitgenodigd voor dit tweede seizoen van 'De Weekenden.' Acht verschillende levensverhalen die vaak ver uit elkaar liggen, maar onverwachts soms heel gelijkend zijn. En dat in een jaar dat niet alleen om persoonlijke redenen heel bijzonder was, maar dat door corona nog specialer werd. Ook voor het productieteam, dat zich voortdurend moest aanpassen aan de omstandigheden.

'De Weekenden' is een verhaal over groepsdynamiek, verbondenheid en over de onvoorspelbaarheid van het leven.

De tweede reeks van 'De Weekenden' bestaat uit 10 afleveringen, en wordt - net als het vorige seizoen - twee keer per week uitgezonden, op maandag en donderdag. Elke week dus twee afleveringen, die telkens het verslag vormen van één weekend.

'Na het intense eerste seizoen van 'De Weekenden' ben ik ongelofelijk dankbaar dat we van Canvas de gelegenheid krijgen om een uniek en bijzonder jaar te beleven met een nieuwe groep bijzondere mensen die elkaar niet kennen of normaal nooit zouden ontmoeten. En dit jaar is of was er eentje om niet snel te vergeten. Op alle gebied. In dit tweede seizoen toont een ongelofelijke groep mensen de kracht van verbinding in een jaar waarin dat allesbehalve vanzelfsprekend was. Het is willens nillens een tijdsdocument geworden van een jaar waar niks nog zeker was. Voor de weekenders én voor het team achter de schermen. Ik ben erg trots dat ik het bindmiddel mocht zijn', vertelt Joris Hessels.

Uitzonderlijk jaar, bijzondere reeks

Wat voor een jaar is 2020 geworden. Zo intens, zo moeilijk, maar ook zo bijzonder boeiend. Niet alleen door de te verwachten en onverwachte gebeurtenissen in het leven van de deelnemers aan 'De Weekenden', maar ook door wat corona dit jaar aanrichtte. Daardoor heeft 'De Weekenden' nog meer de allure van een jaaroverzicht gekregen.

Corona maakte het helaas ook onmogelijk om in perfecte omstandigheden samen te komen. Erger nog, het lukte zelfs niet altijd om telkens samen op weekend te gaan. Maar dat leidde dan weer tot nieuwe en vernieuwende pistes. Elke crisis biedt zijn opportuniteit.

Zoals in afleveringen 1 en 2 (opname mei 2020), toen de deelnemers niet samen naar de weekendlocatie mochten gaan, maar er wel individueel hun levensverhaal konden vertellen aan Joris. Of in afleveringen 7 en 8 (opname november 2020), waarin de gesprekken via een digitale omweg moesten gebeuren, met de deelnemers gekluisterd aan hun eigen thuissituatie.

Unieke locatie

Joris en de deelnemers van 'De Weekenden' ontmoetten elkaar om de tweede maanden in Hoeve Vernelsberg in Epen. Dat ligt in Nederlands Limburg nabij het drielandenpunt tussen Nederland, België en Duitsland. Hoeve Vernelsberg is een driehoekshoeve met een geschiedenis die teruggaat tot in de 14de eeuw. De voormalige boerderij is gelegen op een heuvel, 15 meter boven de rivier de Geul, en is omgeven door weilanden, bossen en natuurgebied.

De deelnemers

Astrid (30)

Astrid en haar man Koen leven met een visuele beperking. Ze werken allebei bij de overheid en nemen dagelijks de trein naar Brussel. Koen ziet nog voldoende om met de tandem in Brugge rond te rijden, Astrid moet een beroep doen op haar blindengeleidehond. Na vele gesprekken besliste het koppel om voor een kind te gaan. Astrid wordt zwanger en samen met Koen kijkt ze uit naar de geboorte van hun zoon. Maar ze zijn beiden onzeker over wat op hen afkomt.

Helga (46)

Helga was 30 jaar lang verslaafd aan drugs; ze begon al op haar 13de te gebruiken. Ze is afgekickt, na een intens proces van 2,5 jaar (in De Kiem in Gavere). We maken met Helga kennis op het moment dat ze net verhuisd is en alleen gaat wonen met haar achtjarige zoon. Ze wil haar leven resetten, maar het is niet evident om een nieuw sociaal netwerk op te starten. En ze wil ook opnieuw studeren.

Maike (81)

Het leven van de oudste deelneemster veranderde compleet toen haar woonzorgcentrum in Bilzen in brand werd gestoken. Bedoeling was dat er een opvangcentrum voor asielzoekers kwam. Maike zou er vrijwilligerswerk doen, na een leven als thuisverpleegster en als uitbaatster van dat WZC. Helaas zorgde de brand ervoor dat die plannen (voorlopig) werden opgeborgen.

Sun Mee (42)

Sun Mee heeft zowat vijf levens geleid. Ze is een geadopteerde Zuid-Koreaanse die op haar 18de haar adoptieouders verliet. Na enkele jaren poetswerk ging ze opnieuw studeren en daarna startte ze een eigen lingerielijn op. Ondertussen was Sun getrouwd en kreeg ze drie kinderen, waarvan één lijdt aan het syndroom van Asperger. Los van de zorg voor haar gezin, is ze ook opnieuw beginnen studeren, deze keer aan de filmschool. Ze hoopt dit jaar af te studeren.

Flora (32)

Flora werkt als verpleegster-vroedvrouw voor Wheel of Care, een Brusselse vzw die ze zelf opstartte. Ze doet al haar verplaatsingen met de fiets en neemt veel tijd om haar patiënten te verzorgen: ‘slow care on a fast bike’, is het motto. Het managen van de vzw vraagt echter hoe langer hoe meer tijd, en Flora wil terugkeren tot de essentie: patiënten verplegen. Fietsen in Brussel en naaktmodel zijn helpen haar om een burn-out te vermijden.

Anouar (28)

Anouar heeft een leven in instellingen achter de rug, vanaf zijn drie jaar. Momenteel is hij dakloos en overnacht hij vaak op straat, in een kraakpand of een centrum voor daklozen. Overdag hangt hij rond in Antwerpen. Af en toe heeft hij werk, als schilder. Anouar is verbaal erg begaafd, maar worstelt met een bipolaire stoornis en een verslavingsproblematiek.

Pascal (50)

Pascal is oud-militair, bezig met karate, dansen en tai chi. Maar ondanks dat sportieve leven voelt hij zich te zwaar en wil hij een gastric bypass-operatie (maagverkleining) laten uitvoeren in de obesitaskliniek. Pascal is ook mantelzorger, voor twee mensen zelfs: voor zijn autistische zoon van 18 én voor zijn vrouw die al 17 jaren lang vecht tegen een ongeneeslijke kanker.

Tijs (38)

Tijs was verantwoordelijk voor een elektrowinkel in Aalst toen hij een burn-out opliep. Hij ging in ziekenverlof, maar zes maanden later kreeg hij ontslag om medische redenen. Tijs werkte en werkt nog altijd aan zijn herstel, gesteund door zijn vrouw en twee kindjes. En hij vond een nieuwe professionele uitdaging: het personaliseren van sneakers.

Joris (40)

Joris Hessels is acteur en tv-presentator. Hij studeerde Drama aan het Rits in Brussel en speelde als theateracteur in producties van diverse gezelschappen. Op televisie was hij te zien in reeksen als 'Professor T.', 'De Dag', 'Geub' en 'Albatros', dat begin volgend jaar wordt uitgezonden op Canvas. Daarnaast maakte hij samen met Dominique Van Malder drie reeksen van het human interest programma 'Radio Gaga'. In 'Gentbrugge' toonde hij zijn eigen integratieproces als nieuwe inwoner van de gelijknamige gemeente. En nu is er dus de tweede reeks van 'De Weekenden'. Sociale betrokkenheid en oprechte belangstelling voor de verhalen van mensen vormen de rode draad door zijn televisiewerk.

Aflevering 1

Maart 2020. Astrid, Flora, Helga, Maike, Sun, Anouar, Pascal en Tijs staan op het punt elkaar voor het eerst te ontmoeten. Maar dan zet het corona-virus de wereld op z’n kop, en is tv-gastheer Joris Hessels genoodzaakt hen apart op weekend uit te nodigen…

Pascal voelt zich te dik en wil een gastric bypass-operatie (maagverkleining) ondergaan. Ondertussen is hij ook mantelzorger voor zijn zieke vrouw én voor zijn autistische zoon.

Helga begon vanaf haar 13de drugs te gebruiken. Na een afkickperiode van 2,5 jaar gaat ze alleen wonen met haar jonge zoon.

Flora werkt als verpleegster. Slow care on a fast bike is het motto van de vzw die ze zelf oprichtte.

Sun Mee, geadopteerd en zelf moeder van drie kinderen, is opnieuw gaan studeren aan de filmschool. Ze hoopt dit jaar af te studeren.

'De Weekenden' is een programma van De chinezen voor Canvas.

'De Weekenden', vanaf maandag 4 januari om 21.20 uur op Canvas en via VRT NU.