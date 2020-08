Jonge vrouwen trekken op avontuur naar L.A in nieuw realityprogramma 'Au Pairs'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Vier meiden staan op een belangrijk kruispunt in hun leven. Ze hebben hun school afgerond en de hele wereld ligt voor ze open. Ze besluiten om het avontuur aan te gaan en als au pair te gaan werken.

We volgen Lily (19), Leah (21), Gohar (22) en Sharel (19). Het is voor het eerst in hun leven dat ze helemaal alleen zo ver weg zijn van huis. Poepluiers, drammerige peuters en slapeloze nachten, maar dat allemaal wel in The City of Dreams. Naast oppassen, hebben ze allemaal hun eigen dromen en verlangens die ze daar hopen waar te maken. Hun verwachtingen zijn hooggespannen, maar worden ze ook werkelijkheid?

Lily komt terecht in een artistiek gezin met twee kleine kinderen. Leah komt na een moeilijk afscheid met haar vriend terecht bij een veganistische moeder en haar zoontje. Gohar belandt in het hectische leven van de strenggelovige familie Young en Sharel geniet eerst van L.A. zonder kinderen, maar na een tijdje gaat ze verder naar haar gastgezin.

Lukt het de meisjes om hun plek te vinden in L.A.?

'Au Pairs', vanaf 1 september om 21.35 uur op VIJF.

