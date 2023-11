Johann Sebastian Bach grote winnaar 'Klara top 100'

De luisteraars van Klara hebben 'Erbarme dich, mein Gott' van Johann Sebastian Bach naar de 1e plaats van de Klara top 100 gestemd. De 2e positie is voor 'Spiegel im Spiegel' van Arvo Pärt.

Op nummer 3 staat het ‘Benedictus’ van Karl Jenkins. Clara De Decker en Carlo Siau presenteerden deze marathon met de mooiste klassieke muziek.

Gouden trio Bach, Pärt en Jenkins

Twee dagen lang telde Klara af van 100 tot 1. Je hoorde de mooiste en beste klassieke muziek, door de luisteraars gekozen. De top 3 blijft in handen van dezelfde componisten, maar in vergelijking met vorig jaar wisselen Bach en Pärt van plaats. Jenkins houdt stevig vast aan zijn nummer 3. Opvallend: Pärt werd geboren in 1935, Jenkins is van 1944 en beide heren zijn nog actief.

‘Erbarme dich, mein Gott’ is de bekendste aria uit de ‘Matthäus-Passion’. Bach componeerde die in 1728. Het is een van zijn bekendste werken en vertelt het lijdensverhaal van Christus. Bach blijft de absolute favoriet van de Klara-luisteraars. In totaal staat hij 15 keer in de 'Klara top 100', onder andere ook met zijn ‘Weihnachtsoratorium’ en de ‘Goldbergvariaties’.

‘Spiegel im Spiegel’ – de winnaar van vorig jaar – blijft knap 2e. De Estse Arvo Pärt is een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Zijn muziek heeft een religieus en minimalistisch karakter. Zelf beweert Pärt dat muziek om stilte draait.

Het ‘Benedictus’ uit ‘The Armed Man. A Mass For Peace’ van Karl Jenkins maakt de top 3 compleet. Jenkins is een Britse componist die in zijn jonge jaren nog lid was van de popgroep Soft Machine.

Weer meer vrouwen, postklassiek blijft scoren

Erg fijn is dat er 4 vrouwelijke componisten in deze editie van de 'Klara top 100' staan: Clara Schumann, Florence Price, Hildegard von Bingen en de nog levende Rachel Portman. In 2021 maakten een aantal dames hun entree, maar vorig jaar haalde alleen Fanny Mendelssohn de lijst. Klara heeft de voorbije maanden extra aandacht besteed aan vrouwelijke componisten en dat kon de luisteraar duidelijk appreciëren.

Een opvallende naam in de 'Klara top 100' is de Vlaamse componist Wim Henderickx, die nieuw binnenkomt. Wim overleed eind vorig jaar heel onverwachts. De Klara-luisteraars zijn hem niet vergeten.

Postklassiek blijft het opvallend goed doen, met Max Richter, Philip Glass, Karl Jenkins en uiteraard Arvo Pärt.

Luisteraars genoten volop

De 'Klara top 100' werd uitgezonden op zaterdag 25 en zondag 26 november 2023. Presentatoren Clara De Decker en Carlo Siau kregen versterking van Sander De Keere. Hij trok als reporter dwars door Vlaanderen om te weten te komen hoe de luisteraars de 'Klara top 100' beleefden.

Tijdens de uitzending stroomden er erg veel reacties binnen via sociale media, de Klara-app en VRT MAX.

Boeiend nieuws: de afdeling Musicologie van UGent werkt dit jaar samen met Klara voor een onderzoek naar de appreciatie van muziekstukken. Luisteraars worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over hun stem op de 'Klara top 100'. Deze gegevens worden verwerkt in een doctoraatsonderzoek.

De volledige lijst vind je op klara.be.