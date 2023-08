Johan Henneman brengt nieuwe 'Avondspits' op Nostalgie+

Met 'Music' van John Miles nam Nostalgie-DJ Johan Henneman vrijdagmiddag 11 augustus afscheid van zijn geliefde luisteraars. Maar niet voor lang: een kleine twee weken later, op maandag 28 augustus, start hij met een gloednieuwe avondspits.

Die presenteert hij op Nostalgie+, de 'digital only'-zusterzender van Nostalgie, die alsmaar meer luisteraars weet te bekoren.

Sommige presentatoren zitten in ons collectieve radiogeheugen gebeiteld, vele generaties lang. Johan Henneman is er daar ongetwijfeld één van. Zijn stem lijkt er altijd te zijn geweest. Johan kan dan ook een indrukwekkend palmares voorleggen: in de schaduw van het Atomium startte hij in 1980 bij Radio Relax. Zijn parcours leidde hem vervolgens via Contact, Maeva, Mi Amigo, Donna, 4FM, Joe en Eén tot bij Nostalgie. De enige constante: zijn warme, meteen vertrouwd klinkende stem en zijn al even warme persoonlijkheid. Johan is altijd ​ klaar voor een gezellige babbel: ‘on air’, maar ook onder collega’s. Sinds 2011 is Johan één van de sterkhouders bij Nostalgie… en dat blijft ook zo.

Johan Henneman: 'Ik presenteerde vandaag mijn laatste namiddagshow op Nostalgie, niet toevallig eindigend met John Miles. ‘Music was my first love, and it will be my last.’ Ik ben echter gelukkig nog lang niet uitgezongen en hoef geen afscheid te nemen van de luisteraars. Vanaf maandag 28 augustus breng ik elke weekdag een gloednieuwe avondspits op Nostalgie+. Daar ben ik bijzonder blij mee. Ik was van bij het begin immers nauw betrokken bij de start van Nostalgie+, de digitale zender met het beste uit de 60’s, 70’s en 80’s… Echt mijn ding! Ik zie mijn nieuwe avondspits als een voorbeeld van de groeiende ambitie van Nostalgie+, een zender die duidelijk in de lift zit.'

Station Manager, Jo Nachtergaele bevestigt: 'Steeds meer luisteraars vinden de weg naar het in mei 2021 opgerichte Nostalgie+. In de laatste CIM-meting stonden wij al comfortabel in de Top 5 van de 'digital only'-zenders. Logisch dus dat we onze ambities scherper stellen. Het bewijs is het nieuwe programmaschema, waarin we ruimte maken voor een live gebrachte avondspits. Ik ben er zeker van dat onze Johan Henneman de perfecte gids is tijdens die avondspits. Hij loodst ons - alsmaar breder wordend - luisterpubliek van Nostalgie+ doorheen de Golden Years van de popmuziek. Hij is the right man at the right place.'

Moet er nog zomer zijn?

Intussen kijkt het hele team Nostalgie, inclusief Johan Henneman, tevreden en trots terug op een geweldige editie 2023 van het Beach Festival.

En of het Beach Festival één groot feest was. Een feest van kleppers op het podium (Mika! Texas! Arsenal! Nog zoveel meer!) en niets dan stralende gezichten in het publiek.

Voor het eerst een volledig tweedaags festival, trouwens, met meteen ook twee weersomstandigheden: een vrijdag met zonnecrème en een zaterdag met poncho’s en paraplu’s. Het enthousiaste Nostalgie-publiek liet zich niet tegenhouden, de foto’s en video’s spreken boekdelen. Beach Festival, editie 2023, knalde van begin tot eind.

Een paar leuke weetjes:.

Met de 1€- recycable-beker zorgden de ruim 16.000 Beach Festival-bezoekers er samen voor dat er echt ‘no waste’ was op het festivalterrein. Dikke pluim voor het publiek! Festivalorganisator Peter Huyghe: 'Waar de opruimploegen na een festivaldag gewoonlijk een hele nacht werk hebben om het terrein op te ruimen, waren ze dit jaar in een halfuur klaar. Spectaculair!'

Opener op dag 2 waren de Nostalgie All Stars featuring Lynn Mullier, de winnaar van 'Festival Fever': een succesvol radioprogramma waarin Nostalgie op zoek ging naar muzikaal talent om het Beach Festival te openen.

De knaleditie van Beach Festival ligt achter ons, nu is het aftellen naar de start van de 'Summer Feeling Top 1000', die start op maandag 21 augustus. Hiermee zwaait Nostalgie de zomer uit.

Tot slot nog een big thank you aan het Nostalgie-publiek, de andere festivalgangers en de fantastische artiesten, om er samen zo’n spectaculair tweedaags feestje van te maken.

Nostalgie zwaait de zomer uit met ultieme zonnige hitlijst

Om nog een verlengstuk te breien aan de zomer (en om de natte weken snel te vergeten!) lanceert Nostalgie aan het eind van augustus de 'Summer Feeling Top 1000'.

Vanaf 21 augustus laten we énkel de meest zomerse nummers horen, elke dag tussen 9.00 en 19.00 uur. Op 27 augustus volgt dan de ontknoping. Hoe hoog zal Summer Son van Texas staan? Doet Summer Jam het beter dan Pump Up the Jam? Eindigt Umbrella boven Sunglasses at Night?