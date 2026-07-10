JOE Parad'ice Beach schiet uit de startblokken met knallend optreden van Milk Inc.
De zomer is officieel begonnen aan de Belgische kust. Milk Inc. gaf gisterenavond de aftrap van JOE Parad'ice Beach in Westende. Met een prachtige zonsondergang opende de iconische dancegroep het grootste ijssalon op het strand. Zo werd de toon gezet voor een zomer vol muziek, ijsjes en ambiance.
Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker tekende eveneens present en kondigde aan dat de wedstrijden van de Rode Duivels, zolang ze meespelen op het WK, live op groot scherm te volgen zijn bij JOE Parad’ice Beach. Voetbalfans kunnen de kwartfinale van vanavond dus alvast samen beleven op het strand. Bij een Belgische overwinning wordt dat zaterdag gevierd met een feestelijke ‘Ornelis goes Eighties’ dj-set van Sven Ornelis.
De komende weken valt er nog heel wat te beleven op JOE Parad’ice Beach. Op vrijdag 17 juli verandert het strand in één groot meezingfeest tijdens Vlaanderen Zingt, waarbij JOE-dj Tom De Cock bezoekers uitnodigt om uit volle borst mee te zingen met bekende klassiekers en tijdloze hits. Tess on the Beach blijft elk weekend een vaste afspraak: Tess Goossens ontvangt bekende gasten als Ruben Van Gucht, Jeroen Meus, Joris Hessels, Kobe Ilsen, Stan Van Samang, Aaron Blommaert en Stijn Meuris voor een zomerse babbel. Met de gloednieuwe Summer Sessions voegt JOE daar nog een extra portie live muziek aan toe. Onder anderen CAMILLE, Gert & James, Berre, Metejoor en K3 zorgen voor onvergetelijke optredens aan zee. Op vrijdag 24 juli brengt koningin van de Latino-vibes Belle Perez haar grootste hits naar Westende en op zaterdag 8 augustus zet popsensatie Aaron Blommaert het podium voor een laatste keer in vuur en vlam.
Nog tot en met 9 augustus maken de JOE-dj's elke dag live radio vanop het strand, met de zee als decor en een heerlijke bubble waffle binnen handbereik. Wie dorst krijgt van al dat zingen en dansen, kan terecht aan de bar, waar JOE elke dag tussen 18.00 en 20.00 uur trakteert op Happy Hour: twee drankjes voor de prijs van één. De studio, bar en het ijssalon zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur.
https://joe.be
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