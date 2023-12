JOE Pakjestruck doorkruist vanaf nu heel Vlaanderen

Wie vandaag de weg op moest, zag 'm misschien wel passeren: de iconische én opvallende JOE Pakjestruck. In alle vroegte én terwijl er smeltende sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelden, trok de sfeervol verlichte Pakjestruck - inclusief grote, roze strik - ​ er voor het allereerst op uit.

Van Vilvoorde ging het naar Limburg. Bestemming (én eerste van 33 verschillende stops de komende weken): de Grote Markt in Hasselt. Nog tot 21u vanavond wordt er van daaruit live radio gemaakt. Morgen, zaterdag 2 december, houdt de truck halt in Oostende.

Radiozender JOE en vzw Kindergeluk bundelen dit najaar opnieuw hun krachten voor de derde editie van de actie ‘Pakje van je Hart’. Het (goede) doel: zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in kansarmoede gelukkig maken met een cadeautje. Nadat eerder deze week het online donatieplatform www.pakjevanjehart.be gelanceerd werd, trokken de JOE-dj’s er vandaag voor het eerst met de Pakjestruck op uit. Ze maken er radio én je kan er ook een (symbolisch) pakje kopen.

Pakjestruck kreeg eerste BV’s als Imke Courtois en Pat Krimson over de vloer

​Ambassadeur Dina Tersago en JOE-dj Jan Bosman kregen vandaag onder andere Hasselts burgemeester Steven Vandeput (mét een cheque), Imke Courtois, Lisa del Bo, Pat Krimson en Loredana over de vloer. Morgen, 2 december, houdt de Pakjestruck halt in Oostende. Komen langs in de studio: Koen Crucke en Sandra Bekkari. Op zondag 3 december houdt de Pakjestruck halt in Ieper. Ook aanwezig: Dina Tersago, voetballer Brecht Dejaegere, Gili en Peter Bulckaen. Nog tot en met donderdag 21 december vind je de Pakjestruck op maar liefst 33 verschillende locaties in heel Vlaanderen. De volledige route van de Pakjestruck vind je hier: https://joe.be/ontdek-hier-wanneer-joe-pakjestruck-buurt-komt

Isabelle, die getuigde tijdens de eerste editie van Pakje van je Hart, is schuldenvrij

​​Radiomaker Petra de Pauw maakte de podcast ‘Pakje van je Hart’. Daarin getuigen vijf mensen over opgroeien in armoede. Zo is er het verhaal van Isabelle. Tijdens de eerste editie van Pakje van je Hart getuigde ze over haar man die na een slepende ziekte overleed. Zij bleef achter met vijf kinderen en een berg schulden. Twee jaar later heeft ze goed nieuws: ze is niet enkel één jaar schuldenvrij, maar ze vond óók een nieuwe liefde. De podcast is te beluisteren via JOE.be.