JOE opent nieuw radioseizoen met Sven en Anke én een gloednieuw duo

zondag 17 augustus 2025
Foto: Joe - © DPG Media 2023

Maandag 18 augustus is het zover, na een lange zomer vol zon, muziek en lekkere ijsjes in Westende, trapt JOE het nieuwe seizoen op de radio af. Met een vertrouwd ochtendduo, enkele verfrissende accenten én een gloednieuw duo.

Sven en Anke zijn maandag 18 augustus terug op post tussen 6.00 en 10.00 uur met hun populaire ochtendshow. En voor deze jaargang hebben ze iets nieuws bedacht: Koffie Tanken met Sven & Anke. Het duo nodigt tussen 9.30 en 10.00 uur elke week een bedrijf, vereniging of vriendengroep uit om hun drie favoriete platen te kiezen. Geen gewone songs, maar nummers met een verhaal: die ene hit die altijd opstaat in de refter, een meezinger van op jullie jaarlijkse teambuilding of gewoon dé plaat die jullie samenbrengt. Meedoen? Inschrijven kan via joe.be.


Heidi Van Tielen blijft op post met 'Soulmates', tussen 10.00 en 13.00 uur, waarna Carl Schmitz overneemt. Zijn blok heet voortaan 'De Hits van Schmitz'.

En dan... Vanaf 16.00 uur begeleidt een gloednieuw radioduo je doorheen de avondspits, op weg naar huis. Maandag trappen Rani De Coninck en Tom De Cock hun nieuws show 'De Cock & De Coninck' af. Raf Van Brussel kondigde voor de zomer aan dat hij zou stoppen met de avondspits en dus gingen ze bij JOE op zoek naar een nieuw maatje voor Rani De Coninck. De keuze viel op stuiterbal, maar ervaren radio-dj Tom De Cock. Hij stapt hiervoor over van Qmusic. Benieuwd hoe het nieuwe duo klinkt? Je hoort ze van maandag 18 augustus tussen 16.00 en 19.00 uur op JOE.


https://joe.be/
Eva groeit op in een klein dorp met twee jongens, Tim en Laurens. Tijdens een hete zomer, wanneer ze 13 zijn, gebeurt er iets waarbij Eva’s grenzen worden overschreden. Jaren later keert ze terug naar haar geboortedorp met een blok ijs in de kofferbak, vastbesloten om af te rekenen met haar verleden en de traumatische gebeurtenissen die haar hebben getekend.

'Het Smelt', film uit 2022 met oa. Charlotte De Bruyne, om 21.30 uur op VTM.

