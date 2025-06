JOE opent deze zomer het grootste ijssalon op het strand met Parad'ice Beach

Zon, zee, strand én… ijs! JOE opent deze zomer het grootste ijssalon op het strand van Vlaanderen. Van 10 juli tot 10 augustus tovert de radiozender de Koning Ridderdijk in Westende om tot JOE Parad'ice Beach - geen gewoon ijssalon, maar een zomers paradijs vol live radio en straffe optredens.

Om dat feest nu al in gang te zetten, trekt JOE-dj Tess Goossens deze namiddag naar Westende met de JOE-ijskar. Van 15.00 en 18.00 uur deelt ze gratis ijsjes uit aan iedereen op de dijk zolang de voorraad strekt. Ook de burgemeester en het schepencollege komen al eens proeven. Snel zijn is dus de boodschap!

JOE-ochtendstemmen Anke Buckinx en Sven Ornelis: 'We zijn terug – en hoe! Deze zomer toveren we het strand van Westende om tot het grootste ijssalon op het zand. Want geef toe: een smeltend ijsje in de hand en voetjes lekker in het zand? Dat is toch dé definitie van… ZOMER! See you there, ice ice baby!'

Voetjes in het zand, ijsjes in de hand

Vanuit hun studio met zicht op zee maken de JOE-dj’s deze zomer elke dag live radio. Terwijl de bezoekers smullen van een romige stracciatella, een royale banana split of een oldschool dame blanche, zorgen de JOE-dj’s 7 op 7 voor de soundtrack van de zomer. Bij zonsondergang barst het feest los met optredens van topartiesten. Welke namen het podium van JOE Parad’ice Beach zullen veroveren, maakt de zender binnenkort bekend. En na de laatste noten van het concert? Dan gaan de JOE-dj’s all-in voor een heuse afterparty! Wie tussendoor even zijn stem wil smeren, kan terecht voor verfrissende drankjes aan de bar. De studio, bar én het ijssalon zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur.

Van 10 juli tot 10 augustus op het strand aan de Koning Ridderdijk in Westende.