Joe lanceert digitale kerstzender Joe Christmas

Let it snow, let it snow, let it snow! De Grote Markt van Antwerpen werd vandaag, exact 50 dagen voor kerstmis, door radiozender Joe omgetoverd tot een waar wintertafereel.

Tussen 9.00 en 18.00 uur viel er plaatselijk sneeuw en konden bezoekers er een reuze sneeuwman met een hoogte van 5 meter bewonderen. Bovendien gaf Joe, de kerstzender in Vlaanderen, daar tijdens een live-uitzending met Joe-dj’s Heidi Van Tielen en Jan Bosman en in het bijzijn van burgemeester Bart De Wever het startschot voor de digitale pop-upzender Joe Christmas. Vanaf vandaag kunnen luisteraars die helemaal in de kerstsfeer willen komen hier gedurende twee maanden 24/7 non-stop genieten van de beste kerstmuziek.

Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen: 'Ik weet wat het is om 24/7 kerstmuziek te horen want mijn bureau is vlak naast de Grote Markt, waar ook de kerstmarkt van Antwerpen staat (lacht). Als ik moet kiezen tussen Last Christmas van Wham! of All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey dan kies ik voor die laatste. Dat vind ik zoveel beter.' En die favoriet van Bart De Wever werd meteen ook de eerste plaat die exact om 16.55 uur, 50 dagen voor kerst weerklonk op de digitale zender Joe Christmas.

Joe-dj’s Heidi Van Tielen en Jan Bosman kondigden vandaag ook aan dat het Joe Christmas House in december opnieuw neerstrijkt op de Grote Markt in Antwerpen. Op zaterdag 4 december opent het meest magische kersthuis van Vlaanderen voor de 5de keer haar deuren en barst het kerstplezier bij Joe dus écht los. Gedurende de hele maand december tot en met zondag 2 januari maken de Joe-dj’s vanuit het Joe Christmas House elke dag van 12.00 tot 22.00 uur live de warmste radio. Op vrijdagen en zaterdagen gaan de dj’s door tot middernacht. Bezoekers van de kerstmarkt en het Joe Christmas House kunnen bovendien genieten van verschillende unieke kerstoptredens in deze sfeervolle setting.

Robin Vissenaekens, Channel Manager Joe: 'Joe is traditioneel de kerstradio van Vlaanderen en met een nieuwe digitale radiozender bewijzen we extra dat Joe al jaren hard inzet op digitalisering en op kerst. Na een jaar afwezig te zijn door Corona wordt deze nieuwe editie van het Joe Christmas House nog grootser en mooier en met veel meer concerten en radio uitzendingen dan tevoren.'

Joe Christmas is te beluisteren via DAB+, Joe.be, de Joe-app, Google Home en het Radioplayer-platform!