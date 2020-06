Joe en HLN lanceren de 'Anderhalve Meter Borrel'

Foto © DPG Media 2020

De zomer staat voor de deur en die zal meer dan ooit beleefd worden in eigen land. Om te klinken op Belgi als het mooiste vakantieland ter wereld, organiseren Joe en HLN de 'Anderhalve Meter Borrel' op vrijdag 19 juni om 20u00.

Heel Vlaanderen wordt opgeroepen om op dat moment naar buiten te komen - op anderhalve meter afstand uiteraard - en samen het glas te heffen op de zomer van 2020. Dat kondigden Sven Ornelis en Anke Buckinx zonet aan tijdens hun ochtendshow bij Joe. Sven en Anke zorgen die avond voor de perfecte soundtrack bij al dat ‘tsjingen’. Ze maken van 18u00 tot 21u00 een speciale live-uitzending op Joe met extra zomerse muziek en een aftelmoment naar de start van de borrel om 20u00.



'Klinken met je buren waarmee je al wekenlang applaudisseert op straat, je vrienden aan wie je veel steun had tijdens de moeilijke coronaweken of collega’s waarmee je de voorbije tijd in wel heel bijzondere omstandigheden hebt samengewerkt? Daar is de Anderhalve Meter Borrel ideaal voor als start van de zomer', zegt Dimitri Antonissen, hoofdredacteur van HLN. 'En wij zorgen bij Joe voor de juiste soundtrack met extra veel zomerse platen”, zegt Sven. “Samen maken we van België het beste vakantieland ter wereld. Hoe kan je zo’n zomer beter aftrappen dan door massaal “tsjing” te doen met z’n allen? Mijn bubbels staan al koud', vult Anke aan.



Op zaterdag 13 juni zit er een poster bij Het Laatste Nieuws die mensen voor hun raam kunnen hangen om aan te geven dat ze meedoen met de Anderhalve Meter Borrel. De poster is ook te downloaden via joe.be en HLN.be. Iedereen kan op vrijdag 19 juni zijn foto of video doorsturen via HLN.be of delen met de #dezomervan2020 en tonen hoe ze de Anderhalve Meter Borrel vieren. De zomerse vibe meepikken bij Joe kan op vrijdag 19 juni tussen 18 en 21u via de radio, DAB+ of via de Joe-app.