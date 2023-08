JOE doopt vrijdag 1 september om tot vrijdag '32 augustus'

Op vrijdag 1 september begint het nieuwe schooljaar voor 1,2 miljoen leerlingen en zowat 165.000 leerkrachten. Gedaan met de vakantie, maar niet bij JOE. Ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx weigert om mee te gaan met de regenachtige dagen en blijft de vakantiestemming vasthouden.

Ze verlengen de zomervakantie en dopen nu vrijdag 1 september om tot 32 augustus. De hele dag krijgen luisteraars elk uur de kans om vliegtickets te winnen naar een zonovergoten bestemming. Het enige wat ze moeten doen, is raden welke zonnige bestemming piloot Jeremy Rooms omschrijft. En speciaal voor de gelegenheid, pakken Sven en Anke hun radiokoffers en trekken ze naar de luchthaven van Brussels Airport. Daar maken ze op vrijdag, tussen 6.00 en 10.00 uur live radio, tussen vertrekkende en aankomende reizigers.

'32 augustus is ons geheim recept om de vakantie nog even vast te houden en onze luisteraars een extra dag vol zonneschijn op de radio te schenken. Het is een kans om te blijven dromen van warme en exotische bestemmingen, zelfs als de kalender ons september influistert', vertelt Anke. 'Bovendien blijft het voor sommige luisteraars niet enkel bij dromen, want ze krijgen elk uur de kans om te raden waar onze denkbeeldige vlucht naartoe gaat. Wie daarin slaagt, steekt twee vliegtickets naar die zonnige bestemming op zak', vult Sven aan.

'Good times, great music' dit najaar bij JOE

Het nieuwe seizoen bij JOE brengt niet alleen zonnestralen op de radio, maar ook een verfrissende dosis muzikaliteit en innovatie. In een fris jasje en met de nieuwe slagzin 'Good times, great music!' dompelt JOE zich onder in het najaar. Ook dit keer vuurt de zender een bruisende mix van de grootste hits, geliefde en vertrouwde radiostemmen, opmerkelijke acties, actualiteit vers van de pers, maar ook creatieve rubrieken af op de luisteraars.

Sven en Anke blijven trouw op post in de ochtend tussen 6.00 en 10.00 uur met enkele opvallende nieuwigheden. Op dinsdag schittert niemand minder dan Gustaph als de nieuwe coverartiest. Zijn aftrap was meteen een schot in de roos. Elke donderdag trekt Anke eropuit in de gloednieuwe rubriek 'Anke geeft Sterren’' Daarin test ze elke week iets uit dat misschien wel interessant kan zijn voor de luisteraars, denk maar aan elektrofitness, frietjes van Sergio Herman of haar toekomst laten voorspellen bij een waarzegster. Nadien geeft ze haar eerlijke mening aan de luisteraars en deelt ze sterren uit.

Raf & Rani zijn eveneens terug, elke werkdag tussen 16.00 en 18.00 uur, met nieuwe rubrieken om de luisteraars nog verder te inspireren. Op maandag wordt de 'Raf & Rani Rare Reizen Reporter' geïntroduceerd met Kamiel De Bruyne, waarin hij de luisteraars meeneemt naar de meest bizarre plaatsen over heel de wereld. Op dinsdag komt 'Dilemma Dinsdag' voorbij, terwijl Jan Verheyen de luisteraars op woensdag meeneemt op zijn reisavontuur door Amerika en Canada als 'Raf & Rani Roadtripper'. Daarnaast richt het duo ook 'een clubke voor mensen met een blij gezicht' op, waar zowel luisteraars, BV’s als experten in verwelkomd worden.

Naast de vertrouwde ochtend- en avondprogrammering bij JOE, worden de luisteraars de elke dag, zowel tijdens de week als in het weekend, verwend door een heleboel vertrouwde stemmen zoals Heidi Van Tielen & Bart-Jan Depraetere, Carl Schmitz, Alexandra Potvin, Jan Bosman, Lenke Van Olmen en Evi Geysels. Vanaf donderdag 7 september keren Tess Goossens en Chloë De Bie terug met 'Love, Sex & Drama' tussen 21.00 en 23.00 uur.