JOE-dj's Tom & Rani openen samen met burgemeester Els van Doesburg het JOE Christmas House

Het is weer zover: het JOE Christmas House is open en straalt mooier dan ooit! Samen met burgemeester Els Van Doesburg staken JOE-dj's Tom De Cock en Rani De Coninck daarnet alle lichtjes aan van het magische kersthuis op de Grote Markt van Antwerpen.

Daarmee is het JOE Christmas House opnieuw hét warme epicentrum van kerstmuziek, live radio, verrassende optredens en de hartverwarmende actie Pakje van je Hart. Om 20.00 uur kruipt Berre het dak op voor een uniek concert dat ongetwijfeld voor kippenvel zal zorgen!

'Kerstlichtjes, warme jassen, koude neuzen en een dak dat staat te trillen van livemuziek. Voor mij is het de eerste keer dat ik dit allemaal zie, maar met Rani en alle luisteraars erbij voelt het meteen alsof ik al jaren deel uitmaak van dit hartverwarmende feest', klinkt het bij JOE-dj Tom De Cock. 'Wat het JOE Christmas House echt bijzonder maakt, is hoe iedereen samenkomt en liefde toont voor elkaar. Elk pakje dat geschonken wordt, maakt een wereld van verschil', vult JOE-dj Rani De Coninck aan.

Naast Berre doen ook Maksim, Sven Ornelis, Jaap Reesema, Barbara Dex en Jarne Ponet het dak van het JOE Christmas House daveren met hun spetterende optredens. Wie helemaal wil wegdromen in kerstmuziek kan terecht op de digitale zender JOE Christmas, die 24/7 voluit gaat met pure holiday vibes. Het JOE Christmas House is elke dag live te volgen op de radio, via joe.be en in de JOE-app.

Van intieme optredens tot feestelijke dj-sets – dit staat er op het programma in het JOE Christmas House:

Donderdag 11/12 van 20u00 tot 21u00: Maksim

Vrijdag 12/12 van 20u00 tot 21u30: DJ-set Sven Ornelis

Donderdag 18/12 van 18u00 tot 19u00: Slotshow Pakje van je Hart met Jaap Reesema

Vrijdag 02/01 van 20u00 tot 21u00: Barbara Dex

Zondag 04/01 van 14u00 tot 17u00: DJ-set Jarne Ponet

Schenk een Pakje van je Hart

Het uiteindelijke eindbedrag van de goededoelenactie wordt bekendgemaakt tijdens een speciale slotshow op donderdag 18 december tussen 16u00 en 18u00, live vanuit het JOE Christmas House. Aansluitend volgt een wervelend optreden van Jaap Reesema, die ook het campagnelied van de actie schreef. Wie de komende weken zelf nog graag een Pakje van zijn Hart wil schenken, kan daarvoor terecht in het JOE Christmas House. Bezoekers kunnen er niet alleen een pakje kopen, maar het ook laten inpakken in het inpakstation (elke dag open van 14 uur tot 19 uur) of door bekende gezichten als Caroline Maes, Margot Hallemans, K3, Nathalie Meskens en Toby Alderweireld in de Pakjesmobiel. De volledige planning daarvan kan je hier terugvinden. Een pakje schenken kan bovendien ook online via de JOE Pakjesshop.

'JOE Christmas House', van vrijdag 5 december tot zondag 4 januari op de Grote Markt van Antwerpen.