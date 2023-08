Joe-dj Raf Van Brussel presenteert de avondspits als drag queen

Joe-dj's Raf Van Brussel & Rani De Coninck trapten afgelopen maandag het nieuwe radioseizoen af op een manier die niemand had kunnen voorspellen.

Met de gloednieuwe show 'Make Up Your Mind' bij VTM in gedachten, waarin 5 bekende Vlamingen transformeren tot betoverende en onherkenbare drag queens, belde het duo met drag queen Steve Vandercapellen alias ‘Miss Stephany Fame’. Het gesprek begon met een boeiende inkijk in de wereld van drag queens, maar al snel werd duidelijk dat er iets bijzonders in de lucht hing. Rani daagde Raf uit om de sprong te wagen en zelf de glitters en veren te omarmen. En zo gezegd, zo gedaan. Met de hulp van Danny Calander, de meester achter het ambiancerestaurant ‘Mas'kara’, onderging Raf een ware metamorfose. Het resultaat? De geboorte van ‘Miss Babelutte de Bruxelles’, Rafs eigen alter ego drag queen die vandaag de avondspits presenteerde naast Rani.

'Deze uitdaging leek aanvankelijk ver buiten mijn comfortzone. Maar nu ik hier sta, begrijp ik het volledig. Er schuilt zoveel passie in deze kunstvorm! Je bouwt eigenlijk een alter ego van jezelf en stapt in een personage waarin plotseling alles mogelijk is', vertelt Raf.