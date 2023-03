Joe-dj Anke Buckinx gaat slapen bij Staf Coppens in Zweden in 'In Bed met Anke'

Vanmorgen konden de Joe-luisteraars samen met Sven raden bij welke Bekende Vlaming Anke voor het eerst was blijven slapen in 'In bed met Anke'.

Door de gouden tips van Anke ontdekten de luisteraars dat ze de nacht niet doorbracht in België maar in Zweden bij niemand minder dan Staf Coppens. Anke kreeg, naast een zalig bed, ook een inkijk in het huis van Staf. Na de onthulling kregen de luisteraars te horen hoe het nu met hem gaat. 'Zo’n overstap en verhuis naar het buitenland is niet evident, er komt veel gemis bij kijken. Maar de Zweden leven hier ook als goden. Vanaf dat de zon schijnt, is het feest', vertelde Staf.

'Het was een aangenaam welkom en ik word hier nogal gesoigneerd. Ik heb niet heel veel geslapen want we hebben nog lang zitten praten', vertelt Anke. De eerste namen die vanmorgen bij de luisteraars binnen schoten waren Natalia, Kevin de Bruyne en Kat Kerkhofs. Maar dankzij gouden tips als ‘Ik ben niet bij mijn Hasseltse voordeur’ en 'Het was koud deze nacht buiten maar in mijn bed zweet ik mij dood’ kwamen ze uiteindelijk de Zweedse host Staf Coppens op het spoor.

Morgen zal Anke weer bij een andere bekende Vlaming ontwaken. Wie deze BV is, kan de luisteraar morgen tussen 6.00 en 10.00 uur samen ontdekken met Sven via Joe, Joe.be of de Joe-app en de socials van Joe.