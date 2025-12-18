JOE-actie 'Pakje van je Hart' sluit af met recordbedrag van 1.623.425 euro

Op het dak van het JOE Christmas House op de Grote Markt van Antwerpen is 'Pakje van je Hart' feestelijk en emotioneel tot een einde gekomen. Onder luid applaus maakten JOE-stemmen Sven, Anke, Tom en Rani het indrukwekkende eindbedrag bekend: maar liefst 1.623.425 euro werd ingezameld voor kinderen in armoede.

Dankzij de massale steun van JOE-luisteraars, partners, acties en talloze warme initiatieven kunnen duizenden kinderen deze kerst toch rekenen op een pakje onder de kerstboom. Elk pakje, elke bijdrage en elk gebaar maakte daarbij een wezenlijk verschil.



De slotavond kreeg een extra gouden randje met een liveoptreden van Jaap Reesema. Met Jij Verdient Het, het officiële Pakje van je Hart-lied, bezorgde hij het publiek een intens kippenvelmoment en een passend muzikaal afscheid van de actie.



Met dit recordbedrag bewijst 'Pakje van je Hart' opnieuw hoe groot de solidariteit is bij de JOE-luisteraars. Een welgemeende dankjewel aan iedereen die de actie mogelijk maakte.