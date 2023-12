JOE-actie 'Pakje van je Hart' levert recordbedrag op. Ontdek het hier!

Tienduizenden kinderen die opgroeien in kansarmoede een magische kerst bezorgen. Dat was het motto van radiozender JOE tijdens 'Pakje van je Hart'.

En of dat gelukt is: de goededoelenactie bracht maar liefst 1.609.320 euro op aan pakjes voor kinderen in kansarmoede. In samenwerking met vzw Kindergeluk zullen bijna 35.000 kinderen uit kansarme gezinnen een kerstcadeautje krijgen. Dat werd zonet bekendgemaakt tijdens de speciale slotshow aan het JOE Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen.

JOE-dj’s Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel en Rani De Coninck onthulden samen met ambassadeur Dina Tersago het imposante bedrag vanop het dak van het JOE Christmas House.

'Wat een fantastisch bedrag! Nóg meer dan vorig jaar! De afgelopen weken werden we overspoeld met hele warme, liefdevolle en emotionele berichtjes en getuigenissen van onze luisteraars. Ongelooflijk bedankt allemaal!', klonk het bij de JOE-dj’s.

Tijdens de slotshow werden meteen ook de eerste cadeautjes uitgedeeld aan kinderen. De drie kinderen van Jessie Vangenechten waren de eerste die een cadeautje mochten uitpakken. Roan (11), Nora (7) en Joas (4) kregen de walkie talkies, magnetische bouwstenen en de droomtent. De alleenstaande jonge mama deelde tijdens de actie niet alleen haar eigen budget tips, maar ook een pakkende en moedige getuigenis. Ze groeide zelf op in armoede, maar wil het voor haar kinderen anders.

Kristien Van Kamp van Akindo vzw, één van de organisaties waarvoor geld ingezameld werd: 'We zijn heel blij dat JOE en de luisteraars ons zo massaal gesteund hebben, want zo’n pakje doet wel heel veel voor een kind dat geen warme kerst kan vieren. Als ze dan plots een cadeautje krijgen als complete verrassing, is dat heel mooi. We pakken de cadeautjes in en onze vrijwilligers brengen die pakjes aan huis.'

Eerder op de dag zorgde Vlaams minister-president Jan Jambon voor een grote verrassing in de ochtendshow bij Sven & Anke. Hij bezorgde hen vanuit de Vlaamse Regering een cheque van maar liefst 100.000 euro: 'Ik heb zelf de droomtent gekocht, voor kinderen tussen 2 en 5 jaar. Mijn kleinkinderen zitten trouwens zelf in die leeftijdscategorie. Maar met deze 100.000 euro kunnen nog véél meer pakjes gekocht worden. Zolang er nog armoede in het land is, blijft dat trouwens op de agenda van de regering staan. Er ligt een actieplan op tafel, waarbij wordt samengewerkt met gemeentebesturen om lokale projecten op poten te zetten. Want zij weten natuurlijk het best waar structurele armoede zit.'

De afgelopen weken doorkruiste de JOE-Pakjestruck heel Vlaanderen en brachten duizenden mensen een bezoekje aan de truck om een pakje te schenken. Tussen die bezoekers en schenkers ook heel wat bekende Vlamingen. Zo kwamen onder andere Christoff, Evi Hanssen, Koen Wauters, voormalig nieuwsanker Dany Verstraeten, Lieven Scheire en Veerle Baetens langs.

De actie ‘Pakje van je Hart’ is dan wel ten einde, het gezellige JOE Christmas House staat nog tot en met 7 januari 2024 op de Antwerpse Grote Markt. Daar wordt elke dag live radio gemaakt.