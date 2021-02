Jerrel is de vijfde afvaller van 'Big Brother'

Foto: RTL 5 - © RTL 2021

In de 'Big Brother' liveshow op donderdag 18 februari heeft Jerrel als vijfde afvaller het 'Big Brother' huis moeten verlaten. Hiermee komt zijn 'Big Brother' avontuur tot een eind. Zijn mede-genomineerden Michel en Nick mogen van de kijker in het huis blijven.

Het was een spannende nominatie in het huis op woensdag. Michel werd genomineerd door de mede-bewoners met de meeste stemmen. Jerrel, Nick en Jill kwamen op een gedeelde tweede plaats. Dat betekende dat huismeester Zoey één van de overige 3 genomineerden kon veilig stellen. Nadat haar keuze eerst op Jerrel viel, besloot ze na enige tijd toch nog haar keuze te wijzigen en Jill veilig te stellen.

De Nederlandse Jerrel werd op 4 februari in de liveshow door de bewoners het huis ingestemd, samen met Matt. Jerrel is niet op zijn mondje gevallen en zette al snel na binnenkomst zijn stempel op het huis. Nadat hij door mede-bewoners op zijn gedrag werd aangesproken vond hij uiteindelijk zijn draai. Jerrels prachtige visagie-kunsten zorgden regelmatig voor wat extra glamour in huis.

Big Brother wordt elke werkdag uitgezonden bij Play4. Elke donderdag is er de liveshow 'Big Brother Live', gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

'Big Brother' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - een label van Banijay Benelux - in samenwerking met Lecter Media.