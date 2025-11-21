Je eindejaar telt voor 2, met Radio 2 in Roeselare

Van maandag 8 december tot en met woensdag 31 december telt het eindejaar voor twee. Radio 2 maakt het dan drie weken lang gezellig in Roeselare vanop de Grote Markt en warmt de luisteraar op voor de feesten.

Fans van Radio 2 kunnen een kijkje nemen aan de Radio 2-studio of zich opwarmen in het Radio 2 Wintercafé. Heel wat artiesten van bij ons zullen ook het beste van zichzelf geven tijdens een concert op de Grote Markt. Sam Gooris, Niels Destadsbader, #LikeMe, Dana Winner en Metejoor tekenen alvast present. Vanaf 25 december zendt Radio 2 de Radio 2 top 2000 uit. Woensdagavond 31 december weten we dan wie 'Mia' van Gorki opvolgt als nummer 1.

Beleef het in Roeselare

Van maandag 8 december tot en met woensdag 31 december maakt Radio 2 drie weken lang radio vanop de Grote Markt in Roeselare onder de noemer Radio 2 Eindejaar. Radio 2-dj's Daan Masset, Karolien Debecker, Michaël Joossens, Ann Reymen, Romy Deridder, Anja Daems, Kim Debrie en Dirk Ghijs zullen afwisselend presenteren.

Rino Ver Eecke, netmanager Radio 2: 'Tijdens het eindejaar brengt Radio 2 warmte, sfeer en verbondenheid tot bij de luisteraars. Op de Grote Markt en in het Radio 2 Wintercafé in Roeselare kan je genieten van een drankje, een babbel én van tal van optredens in een exclusief concertconcept. En wie nieuwsgierig is, krijgt een unieke blik achter de schermen in onze radiostudio, waar onze radiomakers elke dag met hart en ziel de grootste radio voor Vlaanderen maken. We kijken er telkens opnieuw naar uit om onze vele luisteraars te ontmoeten en samen het jaar feestelijk af te sluiten met de grootste hits in de Radio 2 Top 2000 - een sfeer die je voelt vanuit Roeselare tot in jouw huiskamer'

Bekende chefs komen langs om hun favoriete eindejaarshapje te presenteren én live klaar te maken. Daarnaast worden kerstvragen en praktische problemen van luisteraars aangepakt, zodat iedereen ontspannen kan genieten van de feestdagen.

Op vrijdag 5 december, 12 december en 19 december staat WinWin tussen 9 uur en 10 uur op het programma. Xavier Taveirne geeft dan tips om de eindejaarsfeesten betaalbaar én gezellig te houden in drie WinWin-specials.

Radio 2-dj Xavier Taveirne: 'Op het einde van het jaar draait het om warmte en gezelligheid en daar doen we met Radio 2 Eindejaar in Roeselare graag aan mee. Met artiesten van bij ons, een gezellig wintercafé en non stop radio. Maar het kan ook een dure maand zijn. We willen dat iedereen het einde van het jaar kan vieren en daarom gaan we op zoek naar 1001 tips om het voor jou betaalbaar én leuk te houden.'

Radio 2 top 2000: wie volgt Gorki op als nummer één van de grootste top van het land?

Tussen kerst en nieuw komt de Radio 2 Top 2000 naar Roeselare. Peter Van de Veire geeft het startschot op 25 december én neemt de presentatie van de finale op 31 december voor zijn rekening. Deze Radio 2-dj’s brengen de muzikale marathon mee tot leven en zorgen voor non-stop presentatie: Xavier Taveirne, Benjamien Schollaert, Kim Debrie, Daan Masset, Sharon Slegers, Michaël Joossens en Bjorn Verhoeven. Ondertussen trekken David Van Ooteghem en Mona Junger door Vlaanderen om stemmers persoonlijk te verrassen.

De Radio 2 Top 2000 klinkt dag en nacht live vanuit Roeselare. Vorig jaar prijkte ‘Mia’ van Gorki op nummer 1. Wie verovert dit jaar de hoogste plaats?