Jan Vertonghen en Play Nostalgie geven aftrap voor 'Goal!': samen scoren voor het goede doel

Hoog bezoek bij 'Team Ochtend' op Play Nostalgie dinsdag: niemand minder dan Rode Duivel Jan Vertonghen kwam langs. Hij bracht de beloofde EK-tickets mee voor de wedstrijd waar de luisteraars al een hele week massaal op reageerden, maar hij onthulde ook groot nieuws.

Play Nostalgie en de Jan Vertonghen Foundation gaan samen geld inzamelen om een 'speelveld' aan te leggen in een ziekenhuis. Er komt een veiling, een oproep om te doneren en een EK-radiospecial.

Jan Vertonghen: 'Als Rode Duivel wil ik mij graag inzetten voor kinderen die het moeilijker hebben om te spelen en te bewegen. Daarom richtte ik in 2017 de Jan Vertonghen Foundation op. Wij leggen playgrounds aan en organiseren activiteiten om sport en spel ​ voor kinderen in minder evidente situaties te stimuleren. Ik ben heel blij dat Play Nostalgie in deze EK-periode ook daar de schijnwerpers op wil richten. Op die manier kunnen we samen ook scoren voor het goede doel: 'Goal!''

Supporters en luisteraars kunnen op verschillende manieren scoren voor het goede doel. Op zaterdag 8 juni brengen Liesa & Larissa een EK-special met Wesley Sonck en Pedro Elias, voor die radiouitzending kan je een tafeltje 'kopen' op playnostalgie.be. Er komt ook een veiling met o.a. door alle Rode Duivels gesigneerde voetbalshirts en wedstrijdballen. En er kunnen natuurlijk ook giften gedaan worden. Dat kan op rekeningnummer BE25 0018 3700 3982 van de Jan Vertonghen Foundation met de vermelding 'Play Nostalgie'!

Jo Nachtergaele, station manager Play Nostalgie: 'Supporteren voor de Rode Duivels en tegelijk kinderen die het moeilijk hebben een duwtje in de rug geven, dankzij onze samenwerking met de Jan Vertonghen Foundation wordt dat 'a perfect match'. Uiteraard zullen wij uitgebreid verslag uitbrengen over wat er op het EK gebeurt en heel hard supporteren voor de Rode Duivels… maar met deze actie kunnen we -samen met onze DJ’s en luisteraars- hopelijk heel veel scoren voor het goede doel!'