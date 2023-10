Jagershof in Deerlijk is 'De Beste Buurt van Vlaanderen'

Het is officieel: het Jagershof in het West-Vlaamse Deerlijk mag zich De beste buurt van Vlaanderen noemen. 'Goeiemorgen Morgen!', de ochtendshow van Radio2, ging op zoek en de winnaar werd gekozen door een jury die bestond uit Ann Reymen en Daan Masset, Cath Luyten, Joris Hessels, Maaike Cafmeyer, Niels Albert en Margaux van de regio.

De beste buurt van Vlaanderen krijgt het Beste buurtfeest op donderdag 5 oktober, met een live-uitzending van Goeiemorgen Morgen! en een minioptreden van Bart Kaëll.

De beste buurt van Vlaanderen is een plek waar het fijn is om te wonen, waar mensen elkaar helpen, inspireren en delen wat ze hebben. Net geen 350 buurten schreven zich in. Per provincie werd er één finalist gekozen. Die vijf namen het tegen elkaar op in spannende finaleweek.

Rino Ver Eecke, netmanager Radio2: 'Met deze actie van de nieuwe ochtendshow 'Goeiemorgen Morgen!' hebben we heel veel verbondenheid en vriendschap in Vlaanderen gevoeld. We hadden het niet verwacht voor een eerste editie, maar we kregen honderden inschrijvingen binnen. Allemaal van buurten waar mensen het goed hebben met elkaar en het fijn vinden om er te wonen. Peter, Kim en Margaux hebben die mooie initiatieven in kaart gebracht en laten zien dat veel buurten in Vlaanderen echt goed aan mekaar hangen. Vanuit Radio2 doet het ook echt deugd om te merken dat we die positieve verhalen in de spotlights kunnen zetten.'

Intense vriendschappen

Het Jagershof in het West-Vlaamse Deerlijk is een buurt waar ze al eens graag een feestje vieren. Het is een nieuwbouwproject, dus de buurt bestaat nog niet zo heel lang. En toch zijn er al intense vriendschappen gesmeed. 'We zijn een paar jaar geleden begonnen met 2 gezinnen, nu wonen er al 35. In de korte tijdspanne zijn we een hechte bende geworden, we delen lief en leed met elkaar', vertelt initiatiefneemster Kim Mervillie. Zij schreef haar buurt in voor 'De Beste Buurt van Vlaanderen'.

Verder is het Jagershof een heel actieve buurt met een eigen wandelclub. 'Op een warme zondagnamiddag zijn buurman Orlando en ik beginnen te wandelen en zo zijn de Sellewietis ontstaan', vertelt Kim. Iedere dinsdag komt de wandelclub samen om 5 à 6 kilometer te stappen. 'Het is fijn om dan tegelijk ook te kunnen praten over wat er speelt in je leven.' Ook de kinderen in de wijk weten elkaar te vinden. 'Elke zondagochtend organiseren we de kidsrun. Het begon met een sportieve mama die de kinderen mee op sleeptouw nam door samen te gaan lopen. Intussen zijn er ook een aantal volwassenen bij gekomen voor een start-to-run en dat is super', zegt Kim. 'Iedereen is welkom.'

Margaux van de regio: 'Alle finalisten waren stuk voor stuk geweldige buurten. Echt plekken die een inspiratie zijn voor de rest van Vlaanderen. Er kan helaas maar één de winnaar zijn. Het Jagershof in Deerlijk is een wijk die nog maar een drie à vier jaar bestaat. Toch lopen de inwoners van die buurt elkaars deur plat. Ze zijn er voor elkaar op elk moment van de dag en houden van een stevig feestje.'