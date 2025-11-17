Jaap Reesema schrijft nummer voor 'Pakje van je Hart': 'Als vader raakt deze actie me enorm'

All I Want For Christmas Is… een cadeautje onder de kerstboom. Dat is de wens van élk kind, maar voor veel gezinnen geen evidentie. Uit cijfers blijkt dat maar liefst 1 op de 5 kinderen in België opgroeit in kansarmoede.

Voor hen is de kerstman een zeldzame gast. En dus speelt radiozender JOE voor kerstman. Voor het vijfde jaar op rij brengen zij hun hartverwarmende goededoelenactie ‘Pakje van je Hart’ terug, in samenwerking met Dreamland en vzw Kindergeluk. Vanaf vandaag, maandag 17 november, roepen alle JOE-dj’s de luisteraars op om een pakje te schenken aan een kansarm kind. Jaap Reesema gaf vanmorgen alvast het startschot met een bijzonder cadeau. Hij schreef een nummer dat als themalied voor de goededoelenactie is gekozen: ‘Jij Verdient Het’. Nieuw dit jaar: op verschillende plekken in Vlaanderen - van shoppingcentra tot winkelstraten - pakken bekende Vlamingen in ruil voor een donatie jouw kerstcadeaus in. Da’s pas iets om mee uit te pakken bij de familie aan de feestdis!

Terwijl de feestdagen warmte en licht zouden moeten brengen, bezorgt de realiteit veel gezinnen koude rillingen: een cadeautje onder de kerstboom is voor hen allesbehalve vanzelfsprekend. Daar wil JOE iets aan doen. Met Pakje van je Hart én samen met de hulp van heel Vlaanderen wil de radiozender zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in (kans)armoede gelukkig maken met een betoverend pakje. Want élk kind verdient een warme kerst.

Jaap Reesema maakt campagnelied ​

​Om de vijfde editie van Pakje van je Hart met een positieve noot in te zetten, schreef Jaap Reesema het nummer ‘Jij Verdient Het’. Een warm en bemoedigend campagnelied waarmee de Nederlandse artiest zich richt tot iedereen die zichzelf te weinig geeft, maar net alle moois in het leven verdient.

Jaap Reesema: 'Sommige mensen die het niet zo breed hebben, denken misschien dat ze niet goed genoeg zijn of het niet verdienen. Dat is zo naar. Niemand kan daar uiteindelijk wat aan doen. Sommige mensen hebben gewoon mazzel, zo simpel is het. We moeten veel meer voor elkaar doen en voor elkaar zorgen, want iedereen verdient het. Dat is nu net wat ‘Pakje van je Hart’ doet en daarom vind ik het een heel mooi initiatief. Zo mogen er meer zijn.'

Samen met vertrouwde JOE-stemmen Sven Ornelis, Anke Buckinx, Tom De Cock en Rani De Coninck, roept Jaap luisteraars op hun gouden hart te tonen.

Sven Ornelis en Anke Buckinx, JOE-dj’s: Sven Ornelis en Anke Buckinx, JOE-dj’s: 'Tijdens de feestdagen draait alles om samen zijn, gezelligheid én... glimmende pakjes onder kerstboom. Maar voor veel gezinnen is dat niet vanzelfsprekend. Met Pakje van je Hart willen we àlle kinderen een magische kerst bezorgen. Want élk kind verdient een kerstcadeau. (extra optie=Niets doet méér goed dan een lach op een kindersnoet).'

Tom De Cock en Rani De Coninck, JOE-dj’s: 'We hebben beiden zelf kinderen, en als we zien hoe hard zij uitkijken naar Kerstmis, breekt ons hart bij de gedachte dat niet elk kind dat kan beleven. Met Pakje van je Hart kunnen we daar samen iets aan veranderen.'

Schenk een pakje vanaf 17 november

​Wie een ‘Pakje van zijn Hart’ wil schenken aan kinderen in (kans)armoede kan dat ook dit jaar op verschillende manieren doen. Vandaag lanceert JOE het online donatieplatform pakjevanjehart.be. Bezoekers kunnen daar eenvoudig in 5 verschillende leeftijdscategorieën symbolische pakjes van 10, 25 of 40 euro schenken.

Laat je cadeau inpakken door CAMILLE of Bart Appeltans ​

​Daarnaast vinden luisteraars, shoppers en voorbijgangers JOE de komende weken ook terug in verschillende shoppingcentra en winkelstraten in heel België. In onder andere K Kortrijk (22/11), Waasland Shopping (29/11) en Wijnegem Shopping Center (30/11) kan je terecht voor live radio, optredens van artiesten, meet & greets met de JOE-dj’s én een heus inpakstation. Daar kan je het kerstcadeau dat je eerder kocht voor je lief, vader of oma laten inpakken door bekende Vlamingen in ruil voor een gift. Bevestigden alvast hun komst - en zullen dus hun beste inpak skills bovenhalen: Camille, Olivier Deschacht, Francisco Schuster, Anastasya Chernook en Bart Appeltans.

JOE Christmas House

​Tradities zijn er om in ere te houden. Vanaf vrijdag 5 december popt ook het JOE Christmas House op in Antwerpen. Dat wordt het hoofdkwartier van Pakje van je Hart. Ook daar krijgen luisteraars en voorbijgangers de kans om een cadeau te kopen en zo een kind gelukkig te maken. Op donderdag 18 december vindt op de Antwerpse Grote Markt de slotshow plaats. Dan komt heel Vlaanderen te weten hoeveel Pakje van je Hart opbracht én hoeveel kwetsbare kinderen deze kerst een cadeau onder de kerstboom zullen vinden. Nadien volgt een concert van Jaap Reesema - en uiteraard kan hét Pakje van je Hart nummer daar niet ontbreken.