Ja, poit! De Jordy kaapt wekelijks digitale themazender Q-Foute Radio met zijn 'Happy Hour'

Made in Leuven, geboren voor Q-Foute Radio: De Jordy is Proud To Be Fout en kaapt vanaf vrijdag 30 januari iedere vrijdag de digitale themazender van Qmusic. Met zijn 'Happy Hour' vol met Foute beats, humor én 'rakketak' trapt het alter ego van Jonas Van Geel tussen 16.00 en 18.00 uur het weekend af. Ja, poit!

De Jordy bracht alvast een bezoek aan Q-dj’s Maarten & Dorothee tijdens de Ochtendshow van Qmusic. Vandaag viert de zender trouwens een hele dag 'Foute Maandag', nadat 'Het Foute Uur' verkozen werd tot 'Radioprogramma van 2025' op de Kastaars!.

Eerder trakteren Born en Arne bij Q-Foute Radio op een heerlijke foute lunch met 'De Foute Firma'. Elke week tussen 12.00 en 14.00 uur stellen de collega’s van een bedrijf de playlist samen en checken Arne en Born hoe 'Fout' die firma nu écht is. Bedrijven kunnen zich daarvoor inschrijven via de Q-app en qmusic.be Tussen 14.00 en 16.00 uur trappen de ambassadeurs van Foute muziek Maarten & Dorothee de vrijdagmiddag op gang met 'Het Foute Uur XL'. Alles wat fans gewoon zijn van 'Het Foute Uur' bij Qmusic, maar met nóg meer Foute vibes & nóg meer Foute muziek.

De digitale themazender Q-Foute Radio luister je via qmusic.be, online of via DAB+.