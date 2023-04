Iris Van Hoof maakt overstap van Radio2 naar Nostalgie

Producer/presentatrice Iris Van Hoof, jarenlang een vaste waarde bij Radio2, maakt de overstap naar Nostalgie waar ze vanaf 2 mei aan de slag gaat als zenderproducer.

Iris Van Hoof raakte bij het grote publiek bekend nadat ze met VandaVanda en ‘Sunshine After The Rain’ een grote hit scoorde in 2001. Na haar televisiewerk voor het toenmalige VT4 was ze vanaf 2006 een vertrouwde stem voor de luisteraars van Radio2. Naast haar DJ-werk was ze ook productieassistent voor o.a. 'De Eregalerij', 'The Rat Pack' in concert en vele zenderacties. Het is niet toevallig dat Iris nu koos voor Nostalgie.

Iris Van Hoof: 'Er zit veel beweging in het Vlaamse radiolandschap en ik was getriggerd door wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurt bij Nostalgie. Zowel op muzikaal vlak als qua beleving trok me dat heel erg aan. En ik ben dan ook heel blij om op de valreep voor mijn 45e een nieuw en spannend hoofdstuk van mijn radio-verhaal te kunnen schrijven.'

Nostalgie zit in de lift en kondigde zopas nog een nieuwe weekendprogrammering aan én een indrukwekkende line-up voor het Beach Festival op 4 en 5 augustus in Nieuwpoort.

Station Manager, Jo Nachtergaele: 'We hebben veel plannen en dan is het heel fijn om ervaren talenten als Iris mee aan boord te kunnen nemen. Uiteraard sluiten we niet uit dat ze in de toekomst wel eens op de radio te horen zal zijn, maar in de eerste plaats verwelkomen we Iris als producer. Ze zal mee onze plannen voor de zomer en onze ambities voor het najaar vorm geven. We zijn zeer blij met haar komst.'