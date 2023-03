Indrukwekkend Taylor Hawkins Tribute door Studio Brussel

1 jaar na het plotse overlijden van Taylor Hawkins brengt Studio Brussel een eerbetoon aan de iconische drummer van Foo Fighters. Black Box Revelation brengt samen met 100 drummers een unieke versie van 'My Hero', live vanuit het Sportpaleis, de plek waar hij voor het laatst in België optrad.

Bekijk het indrukwekkende Taylor Hawkins Tribute op VRT MAX of het YouTube-kanaal van Studio Brussel.

Onvergetelijke ervaring

Op 25 maart 2022 overleed Taylor Hawkins, de drummer van Foo Fighters, compleet onverwacht tijdens de Zuid-Amerikaanse tour van de band. Zijn dood veroorzaakte een golf van ongeloof en verdriet, die we tot op vandaag blijven voelen. Naast een fantastische drummer was Taylor Hawkins een publiekslieveling: zijn hechte vriendschap met Dave Grohl en grote liefde voor Queen zorgden voor onvergetelijke momenten op het podium.

Die herinneringen is Studio Brussel niet vergeten. Om zijn legacy te vieren, nam de muziekzender samen met 100 drummers en Black Box Revelation een cover op van 'My Hero'. Voor Black Box Revelation een bijzonder moment.

Black Box Revelation: 'Taylor Hawkins was de beste rockdrummer van onze tijd. Hem op deze manier eren, is een onvergetelijke ervaring.'

Kippenvel

'My Hero' groeide na het overlijden van Taylor Hawkins uit tot het anthem waarmee fans wereldwijd hun held herdenken. Tijdens de Taylor Hawkins Tribute in Londen nam Shane Hawkins, Taylors zoon, de plaats van zijn vader achter de drums in om samen met Dave Grohl 'My Hero' live te brengen. De indrukwekkende beelden gingen de wereld rond. Dat je dankzij het nummer opnieuw dichter bij Taylor Hawkins komt, voelden ook de 100 drummers in het Sportpaleis.

Drummer Gino Kesteloot: 'Het is de eerste keer dat ik samen met 100 drummers speelde. Het klonk geweldig, ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam. Prachtig om onze held op deze manier te eren.'

