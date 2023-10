'Iedereen Klassiek' dompelt iedereen onder in een gratis bad vol klassieke muziek

Zaterdag 28 oktober klinkt er weer klassieke muziek doorheen de straten en gebouwen van Brugge. En het is feest, want Iedereen klassiek is aan de tiende editie toe.

Ook dit jaar verrassend en gevarieerd, met jong of te ontdekken talent naast grote namen.

Meer dan een decennium geleden sloten Klara, stad Brugge, Brugge Plus en Concertgebouw Brugge een pact om zoveel mogelijk mensen klassieke muziek te laten ontdekken, helemaal gratis. Al snel steunden nog andere partners het initiatief en groeide Iedereen klassiek uit tot het unieke festival dat het vandaag is.

Chantal Pattyn, netmanager Klara: 'Hoe geweldig om telkens weer getuige te zijn van die grote honger naar schoonheid. Naar bekend en minder evident repertoire, naar grote namen en jonge ontdekkingen, naar ijzeren repertoire en post-klassiek. Iedereen klassiek werd voor velen een muzikale hoogdag. U was er al die jaren in heel grote getale. Ook voor ons, die het graag voor u telkens weer op poten zetten. Wat een genoegen. Ook op deze verjaardagseditie dagen we u uit om zoveel mogelijk mee te doen, als muzikant, zanger, danser en dirigent. Het neusje van de zalm uit de Vlaamse muzieksector staat een hele dag klaar voor u. Met ook enkele grote internationale namen. Want het is feest! Vertel het voort aan iedereen die het nog niet wist: klassieke muziek maakt zoveel emoties los. Bij jong en iets ouder, bij kenners en liefhebbers.'

Indrukwekkend en gratis programma

Brugge verwacht ook dit jaar duizenden mensen die komen genieten van deze feesteditie met een indrukwekkend muzikaal programma. Klara brengt opnieuw een keur aan orkesten, ensembles en solisten bijeen. Met Klara’s Twintigers, Brussels Philharmonic, Zot van Händel, Gershwin en Rachmaninov. Ook: dansen op Brahms, tango nuevo en meezingen met Iedereen opera op de Markt. En nog zoveel meer ...

'Iedereen Klassiek' wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende partners, waaronder Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge.

Naast het Concertgebouw, strijkt 'Iedereen Klassiek' ook neer in de Stadsschouwburg, zaal Tabigha/De Jozefienen, de Sint-Salvatorskathedraal, de Joseph Ryelandtzaal, het Conservatorium Brugge, de Snuffel, op de Markt en in verschillende straten, pleinen en andere locaties in de Brugse binnenstad. Hieronder vind je enkele hoogtepunten uit het programma.

Iedereen opera: samen zingen op de Brugse Markt

Niets is leuker dan samen zingen. Daarom pakt 'Iedereen Klassiek' voor deze lustrumeditie uit met Iedereen opera. En dan vooral wereldberoemde operakoren als Verdi’s ‘Va, Pensiero’ en ‘Libiamo’ en Bizets ‘Toréador’. Kom naar de Brugse markt, dompel je onder in de koorsfeer en zing mee, samen met honderden andere liefhebbers. De operakoren worden afgewisseld met beroemde opera-aria’s, gezongen door sopraan Karen Vermeiren. Zij koos de mooiste aria’s uit het repertoire van diva Maria Callas van wie we de honderdste verjaardag herdenken. Het Desguin Kwartet, pianist Govaart Haché en de Brugse Cantores Korenfamilie zorgen voor de begeleiding. Tom Johnson dirigeert.

Bereid de operakoren voor met je koor en kom in groep, individueel, met je familie, vrienden of buren … iedereen is welkom! Wil je meedoen met je koor, meld je dan even aan via iedereenklassiek@klara.be.

Iedereen opera | Markt Brugge | 13.00 tot 13.50 uur

Leef je uit op klassieke muziek

Naast zingen wordt er, net zoals de voorbij jaren, ook gedanst op klassieke muziek. Laat je meevoeren door Johannes Brahms’ ‘Hongaarse dans nr. 5’. Zoë Demoustier maakte speciaal voor 'Iedereen Klassiek' een korte, geestige, eigentijdse en vooral heel eenvoudige choreografie. Zoë geeft aan en iedereen volgt. Ervaring en niveau zijn niet belangrijk, de goesting om samen te dansen des te meer. Heerlijk in open lucht!

Zoë is choreograaf onder de vleugels van Ultima Vez en geeft workshops in binnen- en buitenland. Als ambassadeur voor Dag van de dans werkte ze onder het motto ‘dans is voor, door en met iedereen’. Aan de hand van een instructievideo kun je de choreografie alvast instuderen.

Iedereen danst | Markt Brugge | 12.00 tot 12.30 en 15.00 tot 15.30 uur

Brussels Philharmonic goes America

Brussels Philharmonic kiest voor de verjaardagseditie van 'Iedereen Klassiek' enkele hits uit de eindeloze soundtrack van de VS: Antonín Dvořák ging er werken en liet zich er muzikaal door inspireren, George Gershwin gaf er de klassieke muziek een heel nieuwe wending en John Williams componeert er nog altijd grandioze filmmuziek. Brussels Philharmonic belooft eens te meer een onvergetelijk concert met muziek die nog lang zal nazinderen. Boyan Vodenitcharov, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd en thuis in jazz, improvisatie en klassiek, is de solist in het sprankelende ‘Rhapsody in Blue’ van George Gershwin.

Brussels Philharmonic: America | Concertgebouw Concertzaal | 17.00 - 17.40 uur en 18.30 - 19.10 uur

Zing mee met Händel

Je kunt niet vaak genoeg zingen. En sámen zingen, maakt gelukkig. Dat is wetenschappelijk bewezen. Tijdens vorige edities werd er lustig meegezongen tijdens Zot van Bach, nu is het de beurt aan Zot van Händel!

In 1742 vluchtte Georg Frideric Händel naar Dublin om zijn Londense schuldeisers te ontlopen. In zijn koffer stak een haastig gecomponeerd oratorium. Geen haar op Händels prachtige pruik dacht toen aan het feit dat zijn ‘Messiah’ een van de beroemdste werken aller tijden zou worden. 'Iedereen Klassiek' rekent op jouw longinhoud en stembanden om het ‘Hallelujah’ te laten klinken als nooit tevoren. Orkest, koor en solisten van Bach Plus zorgen, samen met dirigent Bart Naessens, voor de rest.

Iedereen die op zoek is naar een unieke concertbeleving is welkom: koorzangers, individuele zangers en luisterende liefhebbers.

Zot van Händel: Messiah XS | Concertgebouw Concertzaal | 10.00 - 11.20 uur

Reserveer gratis je plekje

Volgende week maandag 9 oktober maakt Klara het volledige programma bekend. Vanaf dan kun je reserveren voor de voorstellingen, helemaal gratis. Zo ben je zeker van je plaats. Reserveren kan via klara.be. Ook op concertgebouw.be, aan de balie van In&Uit Brugge of telefonisch via de gratis ticketlijn 078 15 20 20 kun je reservaties maken. Je kunt maximaal voor drie voorstellingen reserveren, tot vijf tickets per voorstelling. Kun je toch niet komen? Bedankt om dan te annuleren, zo kunnen vrijgekomen plekken naar andere liefhebbers.

Geraak je niet tot in Brugge? Dan hoef je toch niets te missen: 'Iedereen Klassiek' is ook live te volgen op Klara en via VRT MAX. Van 10.00 tot 14.00 uur is Katelijne Boon je gastvrouw en tussen 14.00 en 18.00 uur hoor je Carlo Siau.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, komt 'Iedereen Klassiek' ook aan huis. Geëngageerde muzikanten laten in de loop van deze maand noten waaien in het centrum voor basiseducatie LIGO, in de Maricolen (de OKAN-klassen van het K.T.A en T.H.I.F.) en bij V.I.R.O. vzw. Een verslag over deze exclusieve miniconcertjes van Klassiek aan huis krijg je te zien via de sociale media van Klara en de partners.

Een uniek evenement als 'Iedereen Klassiek' organiseren, is alleen maar mogelijk door een intensieve samenwerking tussen heel wat mensen. Ook dit jaar kan Klara rekenen op de steun van Concertgebouw Brugge, Brugge Plus, de Stad Brugge en veel andere partners, waaronder Cultuurcentrum Brugge, Conservatorium Brugge, KAAP, Snuffel, Sint-Jozefsinstituut Brugge, Shopping Brugge en Muziekhandel Rombaux.

Jeroen Vanacker, artistiek directeur Concertgebouw Brugge: 'Tien edities 'Iedereen Klassiek'... dat betekent tien hoogdagen waarop duizenden mensen in het Concertgebouw en de Brugse binnenstad in een ontspannen en feestelijke sfeer van geweldige muziek genieten. De lage instap, de creativiteit met ruimte voor participatie en de honderden muzikanten van amateur tot professioneel zorgen voor een succesformule waar vanuit het buitenland met grote ogen naar wordt gekeken. Dit alles is enkel mogelijk door de intense samenwerking tussen Klara en de vele Brugse partners, een match made in heaven! In de komende editie combineren we succesformules uit de beginjaren, zoals Orkest zoekt dirigent, met recentere topervaringen zoals Iedereen danst.'

Franky Demon, voorzitter Brugge Plus: 'Ik ben enorm trots en kijk vol enthousiasme uit naar de tiende editie van 'Iedereen Klassiek'. Elk jaar komt dit muzikale feest tot stand dankzij de succesvolle samenwerking tussen Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus, Stad Brugge en heel uiteenlopende Brugse organisaties. Op deze feesteditie presenteren we opnieuw een toegankelijk en divers programma waarbij onder andere het jong talent van het Stedelijk Conservatorium een podium krijgt, waar KAAP en de Snuffel minimal music met klassiek verbinden of waar Shopping Brugge op maat van klassieke muziek de Brugse boetiekjes in de kijker zet. Ook met het project Klassiek aan huis krijgen mensen die niet meteen de stap naar een concertzaal zouden zetten de kans om mee te genieten. Iedereen welkom op dit gratis muzikale festijn!'

'Iedereen Klassiek', zaterdag 28 oktober van 9.30 tot 19.00 uur in Concertgebouw Brugge en de Brugse binnenstad. Van 10.00 tot 18.00 uur op Klara en VRT MAX.