Hugo Van den Berghe overleden

In De Haan is zondag de voormalige acteur en regisseur Hugo Van den Berghe overleden. Hij regisseerde en speelde mee in verschillende Vlaamse tv-series.

Vlaamse tv-kijkers herinneren zich Van den Berghe vast nog door zijn rollen in onder andere 'Moeder, waarom leven wij?', 'Spoed' en 'Flikken', maar naast acteur en regisseur was hij ook presentator. Zo was hij te zien als gastheer van 'Tienerklanken' op de openbare omroep en 'Sanseveria' op VTM. Daarnaast was hij ook een tijdlang directeur van het NTGent. Van den Berghe werd 76 jaar.



Bron: Het Nieuwsblad