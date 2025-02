Het wielerseizoen begint bij Willy: Jonas Decleer blikt in 'Démarrage' vooruit op de koers

Wielrennen is meer dan een sport in België – het is een passie, een levensstijl, een cultuur. Met het nieuwe wielerseizoen voor de deur brengt radiozender Willy de wielerpassie naar de radio.

Vanaf 8 februari kunnen fans elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur luisteren naar ‘Démarrage’, een nieuwe vierdelige reeks waarin VTM NIEUWS-sportanker én wekelijkse 'sportwilly' Jonas Decleer de koerswereld induikt. In dit nieuwe programma neemt Jonas de Willy-luisteraars mee richting de startlijn van het wielerseizoen. Hij ontvangt een line-up van wielericonen zoals Oliver Naesen, Tiesj Benoot, Justine Ghekiere en Serge Pauwels. Ze delen hun persoonlijke kijk op het komende seizoen, vertellen over hun ambities voor de Vlaamse klassiekers en kiezen hun favoriete (rock)platen.

'Ik kijk echt wel uit naar de start van het wielervoorjaar in ons land', vertelt Jonas Decleer, die speciaal voor 'Démarrage' de microfoon van VTM NIEUWS inruilt voor die van Willy. 'Binnenkort kunnen we opnieuw elke week, of soms zelfs meerdere keren per week, genieten van de koers in ons land. Ja, voor mij is dat genieten! Luisteraars die dat ook doen, zitten zeker goed bij 'Démarrage'. En wie het nog niet zo hard voelt, die wil ik toch proberen wat meer goesting te doen krijgen in het wielrennen. Want het is veel meer dan alleen maar de wedstrijd. In ‘Démarrage’ wil ik niet alleen praten over de wielerklassiekers, maar ook de mens achter de renner leren kennen. Hoe beleven ze de start van een nieuw seizoen, en vooral, welke opofferingen moeten ze maken? En daarnaast – wat luisteren ze om in de juiste mindset te komen voor een koers? Welke muziek inspireert hen voordat ze op de kasseien en de heuvels gaan knallen? Zet je in m’n wiel en dan versnellen we samen richting de start van het Vlaamse wielervoorjaar!'

'Voor Charlotte Ghekiere, channel director van Willy, is de reeks een belangrijke stap in de evolutie van de zender: 'Muziek is altijd het kloppende hart van Willy geweest, maar met 'Démarrage' breiden we ons aanbod nu voor het eerst uit met sport. We willen onze luisteraars niet alleen verrijken met muziek, maar ook met boeiende gesprekken over de sport en cultuur die ons land zo kenmerken. Geen betere gids om onze luisteraars door de ins en outs van de Belgische wielerklassiekers te loodsen dan Jonas Decleer, de man die doorgaans het nieuws over sport brengt, maar nu zelf de wielerkamer binnenstapt. We zijn trots op deze unieke samenwerking met VTM NIEUWS.'

Jonas Decleer is al elke maandag te horen als ‘sportwilly’ in de ochtendshow van Willy-dj’s Tomas De Soete en Sien Wynants, waar hij een plaat kiest voor de sportverdienste van het weekend. Met ‘Démarrage’ krijgt hij nu voor het eerst zijn eigen reeks radio-uitzendingen. Wie niet genoeg krijgt van de modderige kasseien en zenuwen van de finale, kan vanaf 8 februari elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur ‘schakelen’ naar Willy voor ‘Démarrage’. De laatste aflevering wordt niet toevallig uitgezonden op zaterdag 1 maart, de dag van de Omloop, die het Vlaamse klassiekerseizoen officieel aftrapt.