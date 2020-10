Het masker van Otter gaat af in 'The Masked Singer'! All the way uit de USA

Foto: VTM © DPG Media 2020

De echte identiteit van Monster en Libelle kennen de kijkers van 'The Masked Singer' al en vanavond kwamen ze ook te weten welk bekend gezicht er achter het masker van Otter zat.

Niemand minder dan Sam Bettens vloog helemaal vanuit Amerika over om zijn beste pak aan te trekken en in de huid van Otter te kruipen. Vanavond kon hij zijn echte identiteit niet meer verborgen houden en werd hij onverbiddelijk ontmaskerd. 'Met een masker op even iemand helemaal anders mogen zijn, dat was super leuk om te doen”, vertelt Sam. “Iets helemaal anders dan wat ik ooit heb gedaan. Dat is de reden waarom ik het ook wou doen.'



In 'The Masked Singer: Behind The Mask' op VTM GO wordt Sam gevolgd tijdens het hele parcours dat hij in The Masked Singer aflegde. En dat begon spannend toen zijn deelname door corona aan een zijden draadje kwam te hangen. 'Het moment van het inchecken op de luchthaven in Amerika was heel spannend', klinkt het. 'Ze wilden me niet naar Europa laten reizen. Gelukkig had ik nog een Belgische identiteitskaart, anders was het niet gelukt.'



Sam vertelt waarom hij het zo 'graaf' vond om Otter te mogen zijn. 'Ik vond het best grappig dat er twijfel was over of ik een man of een vrouw was. Het was leuk om een echte gentleman te mogen zijn. Als kind heb ik ervan gedroomd om te acteren en het was spannend om nu een soort van rolletje te mogen spelen. Het programma ligt best wel buiten mijn comfort zone, wat altijd een goede reden is om iets te doen.” Al sloegen de eerste repetities in het Otter-masker tegen. “Ik kreeg geen verse zuurstof en ademde mijn eigen adem in, waardoor ik de song niet uitgezongen kreeg. De dag voor de opname heb ik een bericht naar mijn vrouw gestuurd: ‘it’s gonna suck, ‘cause I can’t breathe’.'



En dan was er nog Sams goede, maar ietwat sluwe vriend Niels Destadsbader. 'Ik vond het heel grappig om naast hem op het podium te staan en te zien hoe hij zich afvroeg of ik het was. Hij had een vermoeden, want hij stuurde me opeens een sms om te vragen wanneer ik nog eens in de buurt was om te gaan tennissen. Dat deed hij met opzet om 2u ‘s nachts denk ik, om te zien of ik in het land was of in Amerika. Ik heb hem onmiddellijk geantwoord.'



Sam blikt met een warm gevoel terug op zijn avontuur in 'The Masked Singer'. 'Ik heb mij ongelooflijk geamuseerd en dat was de bedoeling. Het is weer een ervaring in de vele ervaringen in mijn leven die ik kan meepakken. Otter, it was my pleasure.'



Bekijk hier de video van de ontmaskering:







Lees ook: