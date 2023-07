Het Joe Reuzenrad opent aan de kust met een onvergetelijk huwelijksaanzoek in een helikopter

Joe trok vrijdag 30 juni voor het eerst naar de zeedijk van Middelkerke om er live radio te maken aan de voet van het Joe Reuzenrad. Vooral luisteraar Annick (uit Ransberg) beleefde een onvergetelijke en uiterst romantische avond.

Haar partner Jurgen ging op één knie en stelde dé vraag. Samen met Joe bedisselde hij in het grootste geheim het romantische aanzoek. 'Annick is 55 en ik ben bijna 60. We zijn dit jaar 10 jaar samen, dus ik vond het hoog tijd om haar officieel ten huwelijk te vragen', vertelt Jurgen. Annick werd met een smoesje naar de kust gelokt. Daar stapte het duo aan boord van een helikopter, die hen over het strand vloog. Terwijl ze hoog in de lucht zweefden, verscheen de magische vraag ‘Annick, wil je met mij trouwen?’ in het zand. Jurgen haalde een ring tevoorschijn en maakte het aanzoek compleet. Vervolgens bezocht het koppel de Joe-studio, waar dj’s Alexandra Potvin en Carl Schmitz presenteerden. De tortelduifjes werden op de zeedijk begroet door een betoverend koor, een groep dansers en ook hun vrienden en familie mochten niet ontbreken.

Het koppel werd overmand door emoties. 'Kippenvel! We zaten daarnet in de helikopter die boven het strand vloog en Annick dacht dat onze namen in het zand geschreven stonden. Tot ze plots zei: ‘Dit kan niet waar zijn!’', vertelt Jurgen. Annick was sprakeloos en kon haar geluk niet op: 'Onvergetelijk, dit pakt niemand ons nog af!'

Nog heel de zomer lang brengt Joe iedereen in hogere sferen. Op het Arthur De Greefplein doet de radiozender het grootste reuzenrad ooit aan de Belgische kust draaien. Aan de voet van de attractie maken de Joe-dj's elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12.00 en 22.00 uur live radio op de zeedijk. Op zaterdagavonden, van 20.00 tot 22.00 uur, kunnen bezoekers aan het rad helemaal losgaan op de Joe dj-sets van onder andere Sven Ornelis en Bart-Jan Depraetere. Daarnaast staat er tijdens de weekenden een gevarieerd programma vol activiteiten gepland, zo is er op zondag 9 juli tussen 10.00 en 18.00 uur 'De Leukste Hondenwandeling'. Wie nog wil deelnemen, kan zich inschrijven via joe.be.