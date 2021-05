Het is zover: Dé 'Camping Coppens' opent bijna de deuren!

Vorige week reed de zware vrachtwagen van de verhuisfirma uit België zich vast voor het nieuwe huis van de familie Coppens. 942.000 kijkers - met een marktaandeel van 38,4% (VVA 18-54, live+uitgesteld) - hoopten samen met Monique dat het gevaarte snel terug los zou raken.

In aflevering 6 op maandag 10 mei om 20.40 uur bij VTM moeten die twee containers nu ook helemaal leeggemaakt en de kartonnen dozen uitgepakt worden. Staf waagt zich op het ijs in een rallywagen en het wordt nu stilaan tijd om de focus te verleggen op de opening van hun nieuwe camping.

Wanneer de eerste container van de verhuiswagen opengaat zakt de moed van Staf in zijn schoenen. Dit moet nu ook nog allemaal leeg. 'Ik heb de indruk dat ze hier ook de inboedel van andere mensen hebben bijgestoken', zucht hij. Eenmaal alle dozen binnen staan, begint het uitpakwerk. Maar hier houdt Staf zich opvallend op de achtergrond. 'Mijn bevoegdheden zijn eigenlijk wat beperkter nu. Het harde werk, dus de dozen dragen, dat mag. Maar om de inhoud uit de dozen te halen en op zijn plaats te zetten, hebt ge een soort licentie nodig en die heb ik niet', grapt Staf. 'Monique wel, ze heeft daar ooit een soort opleiding voor gevolgd of zo.' Monique staat ondertussen hoofdschuddend te kijken.

Als de kinderen van school komen, is het uitpakwerk al goed gevorderd. 'Waah, je hebt de Playstation al geïnstalleerd', roept Beau enthousiast. 'Mag ik straks eens spelen?' Nora duikt meteen in hun vertrouwde zetel die ook al een plekje heeft gekregen in het nieuwe huis. 'Als je dan die zetel terug ziet staan en al die andere dingen. Dit is toch gewoon terug 'thuis'', zucht Nora met een gelukzalig gevoel.

Het ijs op het meer is ondertussen zo'n 35 à 40 centimeter dik. Dat zou volgens de vorige campingeigenaar, Anders Svensson, voldoende moeten zijn om een auto te dragen. Dus haalt hij zijn oude rallywagen -een Opel Kadett GTE uit 1975- van stal om op het natuurijs te racen. 'Burn the rubber”' roept Staf uitgelaten wanneer Anders plankgas geeft. Voor één keer wordt de vredige stilte op het bevroren meer ingeruild voor rauw motorgeronk en brute paardenkracht. Staf is euforisch wanneer hij zelf achter het stuur mag plaatsnemen: 'Dit is de max, dit is écht de max!'

Staf neemt de kinderen ook mee naar het meer om hen het geluid van ijs te laten horen. 'Het klinkt net alsof er een mega walvis onder het ijs zit', besluit Beau.

Twee maanden voor Camp Grinsby zijn eerste gasten ontvangt, krijgen Staf en Monique de sleutel in handen. Ze moeten zich nu toch stilaan gaan focussen op die eerste opening. 'Voila schat, hier zijn we dan. Voel je zo al niet een klein beetje spanning als je beseft dat hier binnen twee maanden de eerste caravans gaan toekomen', vraagt Staf wanneer ze richting hoofdgebouw van de camping stappen. 'Dat lijkt me zo kort, twee maanden', antwoordt Monique. 'Dat lijkt niet alleen zo, dat is ook zo', beaamt Staf met bevende stem. Ze weten dus zeker nog wat te doen.

'Camping Coppens - Op Weg naar Zweden', maandag 10 mei om 20.40 uur bij VTM.