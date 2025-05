Het is bijna zover: Elke beller wint... een droomsafari in Zuid-Afrika

Olifanten spotten tijdens een onvergetelijke safari, Kaapstad ontdekken met je favoriete reisgezelschap of de plaatselijke wijncultuur proeven. Wie droomt van een unieke reis onder de Zuid-Afrikaanse zon moet één ding doen: op woensdag 28 mei tussen 7.00 en 9.00 bellen naar het gratis nummer 0800 45678.

Elke beller die zo live in de Ochtendshow van Q-dj’s Maarten & Dorothee geraakt wint… een droomsafari naar Zuid-Afrika! Om de Zuid-Afrikaanse droom van hun luisteraars waar te maken, schakelen Maarten & Dorothee de hulp in van ex-K3’tje Kathleen Aerts en haar man Steven. Met hun reisbureau StievieWonderTours organiseren zij in Zuid-Afrika al 10 jaar unieke reizen op maat, die barsten van de once-in-a-lifetime ervaringen En dat gaan ze nu dus ook voor de winnende bellers doen.

Wie het callcenter wil omzeilen en kans wil maken op een rechtstreekse lijn naar de studio van Qmusic, kan zich tot dinsdag 27 mei​ 7.00 uur registreren door het spel Safari Crush te spelen in de Q-app. Hoe luisteraars via die rechtstreekse lijn precies een droomsafari in Zuid-Afrika kunnen winnen, wordt op woensdagochtend 28 mei duidelijk bij Maarten & Dorothee. Al verklapte Kathleen al dat ze die ochtend een bijzondere rol zal spelen…

Q-dj’s Maarten & Dorothee: 'We zetten de traditie verder. Voor de vijfde editie geven we voor het eerst reizen weg. Elke Beller Wint Een Droomsafari In Zuid-Afrika! Na auto’s, bitcoin, zwembaden, vijf jaar gratis concerttickets,... worden het dit jaar: reizen naar dé bestemming die bovenaan heel wat bucketlists pronkt. Een fantastisch land om samen met vrienden of je gezin te beleven. Met Zuid-Afrika-specialisten Kathleen en haar man Steven als reisleiders, zijn we ervan overtuigd dat de werkelijkheid de droom moeiteloos zal overtreffen. Onze luisteraars zijn bij hen in de allerbeste handen.'

Kathleen Aerts en Steven Van Hoof: 'We wonen intussen 10 jaar in Zuid-Afrika en runnen er al even lang met veel passie ons reisbureau StievieWonderTours uit. Dat konden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We luisteren hier vaak naar Qmusic en werden geïnspireerd door de ‘Elke Beller Wint’-acties van Maarten & Dorothee. Wat als we onze liefde voor Zuid-Afrika nu eens delen door luxe droomreizen weg te geven naar het mooiste land ter wereld? Er is voor ieder wat wils en we zorgen voor een reis op maat. Safari’s tussen de Big 5, ziplinen in de bergen, mountainbiken door de wijngaarden, een charmant bezoek aan Stellenbosch of een bezoek aan de township. Alles kan tijdens dit once-in-a-lifetime avontuur dat je voor altijd in je hart meedraagt. Dus bellen, bellen, bellen naar 0800 45678 en…veel succes!'