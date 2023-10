'Het Geluid' van Qmusic wordt voor de tweede keer geraden!

168ste keer, goede keer. Zonet werd bij Qmusic voor de tweede keer in nog geen drie weken tijd Het Geluid geraden. Na 167 foute antwoorden ging de 26-jarige Ellen uit Genk met de hoofdprijs lopen.

Haar gok bleek de juiste te zijn: het kopstuk van een elektrische tandenborstel inklikken. Dat geluid levert Ellen een mooie 16.800 euro op. Geld dat ze samen met haar partner Ruben zal investeren in de verbouwing van het huis dat ze net hebben gekocht.

Toen Ellen het goede nieuws te horen tijdens 'Vincent Live' kreeg, was ze door het dolle heen. 'Nee, dat meen je niet?!', klonk het stomverbaasd. 'Danku! Oh ik vind het zo lief van jullie!' Morgen is Ellen te gast bij Q-dj Vincent Fierens tussen 16.00 en 19.00 uur om een fles champagne te kraken en haar cheque in ontvangst te nemen.

Het Geluid ging op maandag 4 september van start bij Qmusic. Van 'Maarten en Dorothee' (6.00 - 10.00 uur) tot en met 'Vincent Live' (16.00 - 19.00 uur) mocht ieder uur een luisteraar het geluid raden. Om 9.30 uur was er ‘Verdubbel Je Kans’ en mocht 1 luisteraar 2 keer raden. Bij een fout antwoord kwam er telkens 100 euro in de pot. Nadat luisteraar Nathalie op 14 september na 123 mislukte pogingen ‘Het Geluid’ raadde en met haar gok ‘een sproeikop aansluiten op een tuinslang’ 12.400 euro won, was het nu de beurt aan Ellen. Zij hoorde dat het nieuwe geluid het inklikken van het kopstuk van een elektrische tandenborstel was en streek zo 16.800 euro op. Het Geluid sluit dus in schoonheid af met twee dolgelukkige winnaars.

Beluister (en bekijk) hier Het Geluid dat door Ellen geraden werd: